La comunità videoludica internazionale piange la scomparsa di Jim Ward, attore e doppiatore che ha prestato la voce a uno dei personaggi più iconici del franchise PlayStation: Captain Qwark della serie Ratchet & Clank. Ward si è spento all'età di 66 anni, lasciando un'eredità artistica che attraversa decenni di storia del gaming e tocca alcune delle saghe più amate dai giocatori. La notizia è stata diffusa dalla sua ex collega al The Stephanie Miller Show attraverso i social, dove ha riportato le parole della moglie dell'attore, descrivendo Ward come una voce che ha segnato profondamente il mondo del doppiaggio videoludico.

Per i giocatori PlayStation, Ward rappresenta prima di tutto la voce dell'egocentrico e pasticcione Captain Qwark, antagonista-alleato che ha accompagnato le avventure di Ratchet e Clank fin dal primo capitolo della serie Insomniac Games. La sua interpretazione ha contribuito a definire il tono ironico e autoironico che ha reso il franchise uno dei pilastri delle piattaforme Sony. È significativo notare che Ward non compare in Ratchet and Clank: Rift Apart, uscito nel 2021 per PlayStation 5, proprio a causa delle condizioni di salute che lo avevano già colpito in quel periodo.

Il percorso di Ward nel mondo dei videogiochi inizia nel 1993 con Spider-Man vs. The Kingpin e si estende per quasi tre decenni, toccando produzioni di altissimo profilo. Particolarmente rilevante per i fan di survival horror è la sua interpretazione di Jack Krauser nell'originale Resident Evil 4, uno degli antagonisti più memorabili della saga Capcom. Nel mondo dei tactical espionage di Hideo Kojima, Ward ha dato voce a Doktor in Metal Gear Rising: Revengeance, spin-off action del celebre franchise Metal Gear.

La carriera di Ward abbraccia praticamente tutti i generi: dagli action RPG come Diablo 3 agli stealth game come Metal Gear Solid 3: Snake Eater, passando per gli shooter della serie Call of Duty. Il suo ultimo credito videoludico risale a Quake Champions nel 2022, chiudendo una carriera che ha visto l'evoluzione del medium da semplice intrattenimento a forma d'arte matura e rispettata.

Le condizioni di salute di Ward si erano drammaticamente deteriorate dopo il 2021, quando contrasse una forma grave di COVID-19 mentre era ricoverato per problemi cognitivi. La malattia lo paralizzò completamente per quattro mesi, e successivamente sviluppò l'Alzheimer, patologia che lo ha accompagnato negli ultimi anni di vita. Questa tragica sequenza di eventi ha privato i fan della possibilità di ascoltare nuovamente la sua iconica interpretazione di Captain Qwark nell'ultima iterazione next-gen del franchise.

La sua filmografia videoludica include oltre 200 crediti, spaziando da MMORPG come Guild Wars 2 ed EverQuest 2 fino a RPG occidentali come Star Wars: Knights of the Old Republic e Dragon Age

Oltre al gaming, Ward ha ottenuto riconoscimenti nell'animazione televisiva, vincendo un Daytime Emmy Award per Outstanding Performer in an Animated Program e prestando la voce in serie popolari come The Fairly OddParents e Ben 10. Per 13 anni è stato co-conduttore del The Stephanie Miller Show, ruolo che ha lasciato nel 2017, probabilmente già alle prese con i primi sintomi delle condizioni che avrebbero peggiorato negli anni successivi.

La reazione della community gaming sui social è stata immediata e commossa, con migliaia di giocatori che hanno condiviso ricordi legati ai personaggi interpretati da Ward. Molti fan della serie Ratchet & Clank hanno sottolineato come Captain Qwark abbia rappresentato una parte fondamentale della loro infanzia videoludica, elemento che testimonia l'impatto duraturo del lavoro di doppiaggio nel creare connessioni emotive tra giocatori e personaggi virtuali.