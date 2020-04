Call of Duty Modern Warfare 3, su Instant Gaming appare il link d’acquisto per la remastered

Nelle settimane passate, i leak ed i rumor che circolavano da ormai anni (e che negli ultimi tempi si erano fatti più insistenti) sulla remastered di Call of Duty Modern Warfare 2 si sono rivelati reali, alla fine. Sebbene il gioco sia arrivato da due giorni su PlayStation4, i fan storici di Modern Warfare 2 sono rimasti delusi dall’assenza del magnifico multiplayer del capitolo, che hanno ricevuto come unico “contentino” la skin classica di Ghost e due progetti arma da usare in Modern Warfare e in Warzone.

A braccetto con i leak di Modern Warfare 2 Remastered, sono giunti dei rumor che vociferano lo sviluppo di una remaster dedicata anche a Call of Duty Modern Warfare 3, segnalata in particolare dall’utente YouTube TheGamingRevolution, che nelle ultime settimane ha fornito numerose informazioni sulla rimasterizzazione del secondo capitolo. In particolare, la nuova versione di Modern Warfare 3, a detta sua, è già in lavorazione e arriverà sulle nostre piattaforme a breve. E non solo: come già accaduto pochi giorni fa con Modern Warfare 2, su Instant Gaming è apparso nuovamente un link per l’acquisto di Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered.

La pagina dedicata all’ acquisto non riporta ancora alcuna data di uscita o un prezzo, ma sembrerebbe dar conferma alle voci che circolano intorno al titolo: viste le mosse attuate da Activision, sicuramente anche questo capitolo non avrà un comparto multiplayer, che magari verrà implementato man mano con i futuri aggiornamenti in Modern Warfare 2019. Certo è che il publisher, come aveva comunicato, si sta concentrando a “riprogettare” e “reimmaginare” diversi titoli di sua proprietà, come già fatto con Crash Bandicoot e Spyro Reignited Trilogy.

Nei prossimi giorni riceveremo sicuramente altre novità sul titolo. Che Activision faccia la stessa cosa anche con Modern Warfare 3, rimasterizzando la campagna ed aggiungendo dei contenuti esclusivi da usare in Warzone e in Modern Warfare per chi acquista il gioco? Magari al posto di Ghost, stavolta potremmo vedere Soap o Yuri. Per ora questo è quanto sappiamo, non appena si avranno nuovi dettagli, vi aggiorneremo.