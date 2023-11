La versione disco di Modern Warfare 3, installa numerosi dati del precedente capitolo

Come se non bastasse come conferma, il fatto che la versione per PlayStation 5 di Modern Warfare 3 non presenti il canonico trofeo di platino, in quanto riconosciuta come espansione del secondo capitolo, un utente di Xbox ha segnalato un curioso fatto legato al recente, e tanto criticato, Call of Duty: Modern Warfare 3.

Vinny Hardeo (@Viovoxal) ha rivelato, attraverso un post su X, che inserendo il disco della versione Xbox di Modern Warfare 3, senza una connessione a internet, il gioco ha inaspettatamente installato 12,4 GB di dati appartenenti al precedente Call of Duty: Modern Warfare 2 sulla console.

Tuttavia, questo non significa che i giocatori possano effettivamente avviare Modern Warfare 2. Al contrario, tentare di farlo comporta un errore che richiede il download di decine, e decine di GB di dati per l'aggiornamento, non permettendo comunque di avviare il titolo se non si è in possesso di un disco, o di una licenza digitale.

È importante notare che questo particolare episodio sembra verificarsi solo quando la console è scollegata da internet ma conferma, ancora una volta, che Modern Warfare 3 sia una "corposa" espansione stand-alone del precedente capitolo, la quale necessita di alcuni dati di Moder Warfare 2 su cui poggiarsi.

Nel caso in cui si voglia giocare a Modern Warfare 3 su Xbox, è comunque necessario scaricare 168 GB di dati, rendendo, quindi, il disco fisico totalmente obsoleto, poiché contiene solo la licenza per avviare il titolo e i file essenziali per poter installare il gioco.

Date le continue aggiunte di contenuti e gli aggiornamenti previsti nel ciclo di vita di Modern Warfare 3, una connessione costante a Internet risulta comunque essenziale per sfruttare appieno l'esperienza di gioco.

Nonostante questo bizzarro episodio, Modern Warfare 3 continua a dividere i giocatori che da un lato lo hanno portato a essere in vetta alle classifiche di vendita, come di consueto, mentre dall'altro versante lo stanno bombardando di critiche per la sua campagna discutibile e per tutta una serie di problematiche legate al multiplayer e in particolar modo ai punti di respawn.