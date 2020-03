COD Modern Warfare 3 Remastered sarebbe attualmente in fase di sviluppo

Infinity Ward starebbe lavorando a COD Modern Warfare 3 Remastered, anche se la versione riaggiornata del secondo capitolo non è nemmeno arrivata. Si moltiplicano le indiscrezioni sulle versioni rimasterizzate dei vecchi episodi della saga dopo il lancio di COD Modern Warfare (2019). Nelle ultime settimane indizi su indizi continuano ad emergere sul secondo capitolo che sarebbe addirittura molto vicino. Stando ad alcuni insider i piani del publisher Activision Blizzard sarebbero ben più ambiziosi.

L’utente di YouTube, TheGamingRevolution che in queste settimane ha rivelato molte indiscrezioni su COD ed è in genere considerato abbastanza affidabile, ha rilanciato con un tweet le voci su COD Modern Warfare 3 Remastered: «MW3 Remastered è in lavorazione già da un po’ ormai quindi mi chiedo come/quando possa arrivare».

Al di là delle voci su COD Modern Warfare 3 Remastered, proprio recentemente lo stesso publisher aveva spiegato di voler puntare molto sui remaster dato che al suo attivo può vantare anche remake come Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Team Racing e Spyro Reignited Trilogy. Nel febbraio scorso durante una riunione interna, Activision aveva dichiarato di stare preparando numerose versioni “rimasterizzate” e “reimmaginate” in fase di sviluppo.

Per quanto riguarda intanto il remaster più vicino, quello del secondo capitolo, le voci di corridoio parlano di un possibile lancio nella giornata di domani 30 marzo o di possibili novità in generale. Il gioco dovrebbe comprendere però soltanto la campagna single player e non una rivisitazione dell’impianto multigiocatore. Da questo punto di vista Activision Blizzard dovrebbe solo “limitarsi” a introdurre le mappe di COD Modern Warfare 2 nel multiplayer di Call of Duty (2019). Il gioco, infine, si potrebbe acquistare direttamente dal capitolo principale su console o in una versione a parte.