L'atteso bundle PS5 con COD: Modern Warfare III è in preorder a prezzo scontato!

Non vedete l'ora di mettere le mani sul nuovissimo Call of Duty: Modern Warfare III, e volete approfittarne per acquistare una console next-gen e giocarlo al meglio? In tal caso non potete lasciarvi sfuggire la nuova promozione lanciata da Sony, che fino al 23 novembre vi permetterà di acquistare un bundle con PS5 Standard e gioco a un prezzo imbattibile!

Potrete, infatti, spendere solamente 499,99€ per console e Modern Warfare III, risparmiando ben 120,00€ rispetto al prezzo di listino di 619,99€. Nonostante il gioco esca il 10 novembre il bundle è già preordinabile su Amazon, per cui vi consigliamo di prenotarlo il prima possibile per non rischiare che le scorte vadano in esaurimento!

Bundle PS5 + Modern Warfare III, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle proposto da Sony è, ovviamente, indicato principalmente per coloro che sono interessati a giocare a Modern Warfare III e desiderano farlo su una console di nuova generazione. Nonostante il titolo uscirà anche su PS4 e Xbox One, infatti, le prestazioni saranno nettamente inferiori a quelle su next-gen, così come la grafica. In tal senso, questo bundle rappresenta l'occasione perfetta per mettere le mani su una PS5 a un prezzo scontato, così da poter godere di tutti i nuovi videogiochi in uscita.

In particolare, Modern Warfare III non solo rappresenta l'acquisto perfetto per gli amanti della serie e, più in generale, degli sparatutto, ma anche per i più nostalgici fan di Call of Duty. Si tratta, infatti, di un reboot del titolo del 2011: la campagna seguirà quella di Modern Warfare II, mettendovi nei panni del capitano Price e della Task Force 141 con l'obiettivo di fermare l'implacabile criminale di guerra ultranazionalista Vladimir Makarov.

Tornando a parlare del prezzo, grazie alla promozione di Sony potrete ottenere gioco e console a un prezzo addirittura inferiore a quello di listino della sola PS5 Standard, giacché questa vi costerebbe 549,99€, mentre il gioco, come tutti i Tripla A, ha un prezzo di listino di 79,99€, per un totale di 629,99€. Potrete acquistare il bundle in svariati store aderenti all'iniziativa, tra cui lo stesso Amazon, che vi consigliamo, dato che, se siete clienti Prime, potrete approfittare della spedizione gratuita al giorno dell'uscita, ovvero il 10 novembre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al bundle, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

