COD Modern Warfare Beta PC: requisiti minimi e consigliati

COD Modern Warfare si appresta ad arrivare in versione beta anche su PC, oltre che su PS4 e Xbox One. Vediamo ora i requisiti minimi e consigliati.

COD Modern Warfare è sempre più vicino: alcuni giocatori hanno però avuto occasione di provarlo in anticipo grazie alla beta per PS4 lo scorso weekend. Nel fine settimana, inoltre, ci sarà una seconda fase di test che avrà luogo, questa volta, su tutte le piattaforme, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC. Proprio in occasione dell’arrivo della beta sui computer, Activision ha rilasciato i requisiti minimi e consigliati.

Per iniziare, vediamo quali sono i requisiti minimi per la beta PC di COD Modern Warfare:

OS: Windows 7 64-Bit (SP1), Windows 10 64-Bit

CPU: Intel Core i5 2500k o AMD equivalente

GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 2GB/GTX 1650 4GB o AMD Radeon HD 7950

RAM: 8GB

HDD: 45GB

DirectX 12 installate

I requisiti consigliati della versione PC della beta di COD Modern Warfare, invece, sono:

OS: Windows 10 64 Bit con l’ultimo Service Pack

CPU: Intel Core i7 4770k o AMD equivalente

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB/GTX 1660 6GB o AMD Radeon R9

390/AMD RX 580

RAM: 16GB

HDD: 45GB

DirectX 12 installate

La beta, su tutte e tre le piattaforme, si terrà dal 21 al 23 settembre, ovvero questo fine settimana. In questa prova sarà possibile toccare con mano la modalità Ground War, la quale metterà in campo due squadre da 32 giocatori che si sfideranno per il controllo del territorio. Si tratta di un’ottima occasione per farsi un’idea più precisa di COD Modern Warfare. Vi ricordiamo che l’opera di Activision e Infinity Ward sarà disponibile su PC (via Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 25 ottobre 2019. Diteci, cosa ne pensate del gioco?