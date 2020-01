COD Modern Warfare: un glitch inclina la telecamera lateralmente

COD Modern Warfare è indubbiamente uno degli sparatutto in prima persona più in voga dello scorso anno e di questo 2020. Negli ultimi giorni i giocatori però si sono imbattuti in un glitch un po’ particolare: un giocatore ha postato su reddit un video in cui mostrava la telecamera di gioco inclinata di 45 gradi. Il filmato dura all’incirca 50 secondi. Altri utenti hanno confermato il bug nella Shipment map ma hanno aggiunto che si è risolto subito dopo la loro morte (come suggerisce anche il video). Hanno infatti ipotizzato che il problema insorga quando una uccisione termina con la telecamera inclinata appunto.

È già risaputo dagli stessi giocatori che COD Modern Warfare sia minato da questi particolari problemi tecnici. Ricordiamo tempo fa, ad esempio, che un utente ha usato un particolare glitch per “rompere” la mappa di gioco e andare oltre scoprendo così (e confermando poi) la presunta mappa della modalità Battle Royale aggiunta successivamente dagli sviluppatori. Un altro esempio più grave riguarda un precedente bug dove i giocatori si auto glitchavano dentro a una porta per essere invincibili.

Infinity Ward non ha ancora fatto sapere se è il problema verrà risolto con una patch imminente, oppure se si tratta di una casualità che difficilmente si potrà ripetere. Noi ci auguriamo che la questione si risolva al meglio e speriamo che i giocatori di COD Modern Warfare non incappino più in questi, seppur particolari e divertenti a detta loro, problemi tecnici.

Ricordiamo che Call Of Duty Modern Warfare, Fps sviluppato da Infinity Ward e pubblicato ufficialmente il 25 ottobre 2019, è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One