COD Modern Warfare: la modalità Sopravvivenza è stata pubblicizzata per errore su PC e Xbox One

COD Modern Warfare ha ottenuto un ottimo successo tra appassionati e critica, facendo segnare una vera e propria rinascita del brand di Call of Duty dopo che gli ultimi capitoli della saga FPS di Activision avevano convinto molto poco i giocatori di tutto il mondo. Infinity Ward ha recentemente dichiarato che il titolo verrà espanso tramite dei continui aggiornamenti che aggiungeranno mappe e modalità.

La modalità Sopravvivenza è disponibile in esclusiva per tutti gli utenti PlayStation 4 per un anno interno, dopodiché verrà rilasciata anche su Xbox One e PC. Ma a quanto pare un errore del sistema di notifiche ha fatto si che i giocatori PC e Xbox One ricevessero un nuovo messaggio che li invitava a giocare alla nuova modalità rendendola disponibile a sorpresa.

Ovviamente, una volta che i giocatori PC e Xbox One hanno tentato ad accedere alla modalità Sopravvivenza, si sono trovati davanti a un messaggio d’errore che gli impediva di prendere parte alle partite. Non è la prima volta che il sistema di notifiche propone ai giocatori un qualche contenuto non disponibile all’interno del gioco. Era accaduto anche con la mappa Aniyah Palace, mai stata resa disponibile nella modalità Ground War.

L’ultimo aggiornamento rilasciato per COD Modern Warfare ha inserito delle nuove missioni extra per la modalità Spec Ops, ha migliorato il bilanciamento di alcune armi e corretto diversi bug. Avete notato anche voi la notifica riguardo la disponibilità su PC e Xbox One della modalità Sopravvivenza?