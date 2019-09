COD Modern Warfare, Survival Ops è esclusiva PS4: i fan insorgono e Infinity War risponde

La modalità Survival Ops sarà esclusiva della versione PlayStation 4 di COD Modern Warfare: i fan non hanno però apprezzato la scelta di Activision.

Durante il recente State of Play di Sony il pubblico si è concentrato in particolar modo sulle novità legate a The Last of Us 2, come la data di uscita, il trailer e le edizioni speciali annunciate (con prezzi confermati da poco). In mezzo a tutto questo, però, c’è stato un convincente nuovo trailer dedicato a Call of Duty Modern Warfare, l’annuale capitolo di COD sviluppato da Infinity Ward. A seguito di questo è stato inoltre annunciato che la modalità Survival Ops sarà esclusiva PlayStation 4 per un intero anno.

In pratica, sarà possibile giocare a Survival Ops di COD Modern Warfare su PC e Xbox One unicamente nell’ottobre 2020, quando però ormai tutti saremo ben concentrati sul successivo capitolo. Questa decisione ha ovviamente fatto infuriare gli appassionati che non giocheranno l’opera su PS4, spingendo molti a proporre un boicottaggio del gioco.

Il narrative director di Infinity Ward, Taylor Kurosaki, ha quindi cercato di spiegare meglio la questione ai giocatori tramite Twitter. In pratica, Survival Ops è solamente una parte delle missioni Special Ops che saranno disponibili per tutti i giocatori di tutte le versioni del gioco. Tutti gli altri contenuti saranno disponibili all’interno di COD Modern Warfare nello stesso momento su tutte le piattaforme.

Come già sappiamo, inoltre, quest’anno COD non proporrà alcun Season Pass ma offrirà contenuti aggiuntivi gratuiti. Kurosaki afferma che capisce il dispiacere dei fan per l’esclusività di una (comunque piccola) componente di gioco, ma al tempo stesso sottolinea come sia una decisione presa da persone ben più in alto di lui. Si tratta di accordi commerciali fuori dal controllo di Infinity Ward, ovviamente. Diteci, voi come avete preso la notizia?