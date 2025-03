Come attivare FSR 4 su qualsiasi gioco (o quasi)

La comunità dei modder ha trovato una soluzione innovativa per superare le limitazioni imposte da AMD nella distribuzione della nuova tecnologia FSR 4. Nonostante l'azienda abbia ristretto l'accesso a questa avanzata tecnologia di upscaling esclusivamente alle GPU Radeon RX 9070, un nuovo strumento open-source chiamato OptiScaler sta democratizzando l'accesso a questa tecnologia, permettendo ai giocatori di utilizzarla su un'ampia gamma di titoli che supportano già DLSS 2+ o XeSS di Intel.

Cos'è OptiScaler e come funziona

OptiScaler funziona essenzialmente come un "middleware", posizionandosi strategicamente tra le tecnologie di upscaling e i videogiochi. Il suo meccanismo operativo è tanto semplice quanto geniale: reindirizza le richieste di upscaling verso una tecnologia alternativa supportata, mimando le funzionalità di DLSS, XeSS e FSR in modo che il gioco continui a credere di utilizzare il metodo originale.

L'utilità di questo strumento è stata dimostrata concretamente dall'utente @highyieldYT, che ha condiviso i risultati ottenuti utilizzando OptiScaler con Cyberpunk 2077. I test hanno rivelato prestazioni impressionanti, con oltre 60 FPS a risoluzione 1440p utilizzando una Radeon RX 9070 XT, nonostante il gioco non supporti nativamente né FSR 4 né FSR 3.1.

Giochi su cui si può usare l'FSR 4 tramite OptiScaler

Attualmente, gli sviluppatori hanno pubblicato un elenco di 22 titoli verificati come pienamente compatibili con questa modifica:

Atomic Heart (DLSS)

Avowed (DLSS)

Baldur's Gate 3 (DLSS, bisogna usare DX11 .exe.)

Black Myth: Wukong

Control

Cyberpunk 2077 (Bisogna usare FSR o XeSS, crasha su Windows 10)

Deep Rock Galactic (DLSS)

Dragon's Dogma II (impostare FGType=nofg)

Final Fantasy VII Rebirth (DLSS)

Ghost of Tsushima (FSR3)

Hitman: World of Assassination (DLSS o XeSS)

Horizon Zero Dawn Remastered

Jusant (DLSS)

Kingdom Come: Deliverance II

Lies of P (DLSS)

Red Dead Redemption 2 (DX12)

Senua's Saga: Hellblade 2 (DLSS)

Silent Hill 2 Remake (DLSS)

Shadow of the Tomb Raider (DLSS)

Tokyo Xtreme Racer (DLSS)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (DLSS)

The Witcher 3 Next Gen (XeSS)

È importante notare che l'implementazione varia a seconda del titolo: alcuni funzionano meglio utilizzando gli input DLSS, altri con XeSS o FSR3. Ad esempio, per Cyberpunk 2077 è necessario utilizzare gli input FSR o XeSS, mentre il gioco tende a bloccarsi su Windows 10. Altre particolarità includono la necessità di utilizzare l'eseguibile DX11 per Baldur's Gate 3 o di selezionare determinati parametri come "FGType=nofg" per Dragon's Dogma II.

L'arrivo di FSR 4 aveva generato grande entusiasmo nella comunità di giocatori, promettendo significativi miglioramenti prestazionali rispetto alla precedente versione 3.1. Tuttavia, la decisione di AMD di limitarne la disponibilità alle sole GPU Radeon RX 9070 aveva deluso molti utenti, soprattutto considerando il numero limitato di titoli supportati ufficialmente al lancio.

OptiScaler rappresenta quindi una risposta della comunità a queste restrizioni, dimostrando ancora una volta come il mondo open-source possa abbattere le barriere artificiali create dalle strategie commerciali. La possibilità di utilizzare FSR 4 su titoli che supportano tecnologie concorrenti come DLSS o XeSS segna un passo importante verso un ecosistema di gaming più interoperabile e meno frammentato.