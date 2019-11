Company of Heroes 2 gratis su PC per un tempo limitato

Ottime notizie per tutti gli amanti degli strategici e possessori di un PC da gaming: l’interessantissimo Company of Heroes 2 è infatti attualmente disponibile gratuitamente su PC. Il titolo è disponibile per il download del titolo senza assolutamente mettere mano al portafoglio su Steam, celebre piattaforma di Valve.

Per fare vostro per sempre il titolo vi basterà quindi collegarvi semplicemente a Steam e accedere alla piattaforma. Una volta fatto ciò basterà quindi raggiungere la pagina del portale dedicata a Company of Heroes 2 e scaricare gratuitamente l’opera di Relic Entertainment. Ecco l’apposito link per scaricare gratuitamente il titolo.

Se siete interessati ad usufruire di tale offerta fate però in fretta: tale opportunità non sarà infatti disponibile ancora per molto. Sarà possibile scaricare Company of Heroes 2 gratuitamente solo fino al 17 novembre alle 19:00, dopo tale data il titolo tornerà infatti a prezzo pieno e sarà quindi necessario pagarlo nel caso si volesse aggiungerlo alla propria libreria. Se siete quindi interessati a tale offerta il nostro consiglio è quello di approfittarne fin da ora.

Nel caso possediate già il titolo o se volete invece approfittarne per espandere la vostra esperienza di gioco è inoltre attualmente in sconto del 75% fino al prossimo 24 novembre un pacchetto contenente tutte le varie espansioni o DLC che dir si voglia di Company of Heroes 2. Un’ottima occasione, quindi, anche per chi già possiede l’ottimo strategico di Relic Entertainment.

Che ne pensate di questa notizia, approfitterete di questa offerta o possedevate già il titolo di Relic Entertainment? Siete dei grandi appassionati di strategici o questo genere proprio non vi attira? Fateci sapere che pensate di fare direttamente nei commenti!