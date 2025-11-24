Se state pensando di ampliare la vostra libreria videoludica, questo è il momento perfetto per farlo. GOG, la celebre piattaforma dedicata ai videogiochi senza DRM, mette a disposizione una nuova promozione che può aiutarvi a risparmiare ulteriormente sui vostri acquisti. Grazie a un semplice coupon, infatti, potete ottenere uno sconto extra su una vasta selezione di titoli.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Offerta GOG, perché approfittarne?

La procedura è estremamente semplice: inserendo il codice “GOG15” durante il checkout, avrete diritto a un ulteriore 15% di sconto sul vostro carrello. Si tratta di un’opportunità particolarmente interessante, soprattutto se avete già adocchiato qualche gioco in offerta o desiderate recuperare un titolo che mancava nella vostra collezione.

È importante ricordare che questa promozione è valida fino al 5 dicembre e può essere applicata solo al vostro primo acquisto su GOG. Per questo motivo vi consigliamo di scegliere con attenzione cosa inserire nel carrello, così da sfruttare al massimo il vantaggio offerto dal coupon. Una volta completato l’ordine, lo sconto non sarà più riutilizzabile.

Considerando l’ampio catalogo di GOG, che spazia dai grandi classici ai titoli più recenti, questa può essere l’occasione ideale per arricchire la vostra raccolta senza gravare troppo sul budget. Se non avete ancora effettuato un acquisto sulla piattaforma, questo extra sconto rappresenta un incentivo davvero conveniente. Non vi resta che esplorare il catalogo, scegliere i vostri giochi preferiti e approfittare del coupon prima che scada.

