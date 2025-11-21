Siete appassionati di racing game? Mediaworld ha l'offerta perfetta per voi! Il bundle Logitech G29 + Cuffia A10 è disponibile a 229€, ma potete renderlo ancora più conveniente: entrando in MW Club, avrete 31€ di sconto extra e lo pagherete solo 199€. Un'occasione imperdibile per portare a casa un volante da corsa di qualità professionale insieme a una cuffia gaming, tutto in un'unica soluzione vantaggiosa!

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

NB: ricordatevi di entrare nell'MW Club per ottenere uno sconto aggiuntivo di 31€ durante il checkout

Logitech G29 con cuffia, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle Logitech G29 + A10 rappresenta la soluzione ideale per gli appassionati di simulazione racing che desiderano un'esperienza di guida completa e coinvolgente. Questo pacchetto è particolarmente consigliato a chi gioca a titoli come Gran Turismo, F1 o Assetto Corsa e vuole sentirsi realmente al volante di un'auto da corsa. Il volante G29 offre Force Feedback realistico e pedaliera solida, mentre la cuffia A10 garantisce un audio chiaro per percepire ogni dettaglio del motore e delle comunicazioni di gara. Con il MW Club per uno sconto extra di 31€, vi porterete a casa questo kit a soli 199€.

Questo bundle soddisfa le esigenze di chi vuole trasformare la propria postazione gaming in un vero simulatore di guida, ma anche di chi partecipa a competizioni online e ha bisogno di strumenti affidabili e performanti. La compatibilità con PlayStation e PC vi permetterà di sfruttare l'investimento su più piattaforme, mentre la robustezza costruttiva garantisce durabilità nel tempo. Se state cercando un upgrade significativo rispetto ai controller tradizionali o volete finalmente provare l'emozione del sim racing autentico, questa offerta da Mediaworld rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per entrare nel mondo delle corse virtuali con l'equipaggiamento giusto.

Il VOLANTE + CUFFIA LOGITECH G29 A10 BUNDLE è la combinazione perfetta per trasformare la vostra postazione gaming in un vero simulatore di guida. Il volante Logitech G29 offre un sistema force feedback realistico con pedali a tre elementi, mentre la cuffia A10 garantisce un audio cristallino per immergervi completamente nelle corse.

