Concrete Genie: data di uscita e nuovo trailer svelati

Concrete Genie è un'avventura a base di pittura e amicizia: ecco il nuovo trailer che ci svela anche la data di uscita ufficiale.

Il portfolio delle esclusive PlayStation 4 è ampio e, tra quelle in arrivo, spesso vengono citati grandi nomi come The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Death Stranding. Non dobbiamo però dimenticarci che tra le produzioni Sony Interactive Entertainment ci sono da sempre anche piccoli giochi dotati di grandi qualità. Uno dei prossimi è Concrete Genie, l’avventura sviluppata da PixelOpus.

Ora, è stato condiviso un nuovo trailer dedicato al gioco. Concrete Genie racconta la storia di Ash, un ragazzo solitario preso di mira dai bulli. La sua vita cambia quando scopre che è in grado di dare vita a ciò che dipinge. Ash si pone quindi l’obbiettivo di ridare luce e splendore con le sue opere viventi alla cittadina di Denska, un villaggio di pescatori grigio e triste, che non ha più nulla da offrire ad Ash.

Il gioco supporterà anche PlayStation VR tramite le modalità Esperienza VR e Disegno Libero PS VR. La prima seguirà il genietto Splotch, mentre la seconda ci permetterà di creare delle opere digitali utilizzando i Move come se fossero dei pennelli.

Il trailer ci ha inoltre detto qual è la data di uscita del gioco: Concrete Genie sarà disponibile in Italia a partire dal 9 ottobre 2019 su PlayStation 4. Diteci, cosa ne pensate del trailer e del gioco? Vi ispira, oppure il vostro autunno sarà solo all’insegna di grandi giochi AAA?

Vi ricordiamo inoltre che abbiamo avuto modo di provare il gioco: potete trovare tutte le nostre impressioni preliminari nella nostra anteprima.