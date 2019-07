Death Stranding: Kojima ci svela un’altra immagine di Sam

Death Stranding è un gioco molto misterioso: ora, Kojima ci mostra il protagonista, Sam, senza però darci grandi indizi su quello che ci aspetta.

Death Stranding è il nuovo gioco di Hideo Kojima, padre della Metal Gear Solid saga. Il gioco è stato ampiamente presentato verso la fine dello scorso maggio, con un lungo filmato che include sequenze narrative e di puro gioco. Non era però un vero gameplay e, sopratutto, Kojima Production e Sony Interactive Entertainment non hanno spiegato nel dettaglio le meccaniche di gioco.

Sappiamo che Sam, il protagonista, dovrà esplorare l’ambiente e avvalersi di vari strumenti (come una scala a pioli e una corda da scalata) per avanzare. Non ci sarà il game over, ma in caso di sconfitta verremo trasportati in una realtà alternativa. Ci saranno meccaniche online asincrone, inoltre. Tutto questo, però, è ancora avvolto da un discreto alone di mistero. Il gioco, inoltre, arriverà fra circa tre mesi: ci sarà modo di scoprire qualcosa di più magari tramite la bocca di Kojima stesso? Per ora non lo sappiamo, ma di certo Kojima non rimane inattivo: ha infatti pubblicato una nuova immagine di Sam, che potete vedere qui sotto.

Ancora una volta, Sam si trova in un ambiente che non ci permette di fare particolari ragionamenti. Sullo sfondo si vedono le montagne, già presentate nei trailer e tramite le dichiarazioni del creativo giapponese.

Death Stranding sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2019 su PlayStation 4. Diteci, cosa ne pensate del gioco? Vi ispira oppure avete ancora dei dubbi sulle meccaniche di gioco?