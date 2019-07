The Last of Us 2: Troy Baker ci parla di data di uscita e della qualità del gioco

The Last of Us 2 è ancora lontano? Per ora non lo sappiamo ma Troy Baker ci parla un po' di quello che sa sul gioco e sugli sviluppatori.

The Last of Us 2, attualmente in sviluppo presso gli studios di Naughty Dog, è probabilmente una delle esclusive PS4 più attese di questa generazione. I Cagnacci di Sony hanno stupito tutti quando, a fine generazione PlayStation 3, hanno pubblicato una nuova IP di qualità elevatissima. Il gioco è stato annunciato da tempo e abbiamo già avuto modo di vedere un lungo gameplay, ma manca ancora un dettaglio fondamentale: la data di uscita.

Gli sviluppatori per ora non si sbottonano e, a quanto pare, hanno fatto in modo che nemmeno gli attori coinvolti nel progetto potessero lasciarsi sfuggire qualcosa. Troy Baker, intervistato da Pushsquare al Manchester Comic-Con lo scorso fine settimana, ha infatti svelato di non avere idea di quale sia la data di uscita di The Last of Us 2, in quanto non gli è stato detto assolutamente nulla. Ha rivelato anche di “non avere idea” di quanto avanti sia lo sviluppo. Come lui stesso afferma, non sapere è molto meglio, visto anche il caos che si è generato con le dichiarazioni scherzose di Ashley Johnson.

Ha però aggiunto qualche commento personale sugli sviluppatori e sul gioco. Ha affermato che “tutti gli sviluppatori si sentono come se fosse un gioco ancora imperfetto, e quanto lo pubblicheranno penseranno ‘ah, abbiamo pubblicato un gioco imperfetto’. È così che funziona quando si realizzano videogame“. Quello che Baker intende è che Naughty Dog è un team perfezionista, che cerca sempre di migliorare ogni dettaglio e non è mai soddisfatto del risultato: è una (buona) nomea che il team di Sony ha da tempo.

Inoltre, ha affermato che si tratta “senza alcun dubbio del gioco più ambizioso che Naughty Dog abbia mai realizzato. È molto più grande di quanto mi sarei mai aspettato.” Diteci, quanto attendete The Last of Us 2?