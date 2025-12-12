Se c'era una certezza su Control 2, era che avremmo rivisto Jesse Faden e la sua Service Weapon. Remedy Entertainment, però, ha deciso di usare il palco dei The Game Awards 2025 per frantumare ogni aspettativa. Il sequel esiste, si chiama Control: Resonant, ma non è affatto il gioco che ci aspettavamo.

Il trailer di annuncio è stato una doccia fredda (in senso positivo) per i fan: Sam Lake e il suo team hanno deciso di rivoluzionare la formula che ha reso celebre il titolo del 2019.

La notizia più scioccante riguarda il gameplay. Control: Resonant abbandona quasi completamente la natura di "shooter in terza persona" per abbracciare un combat system melee-focused. Dimenticate le coperture e gli scontri a fuoco dalla distanza: il nuovo approccio è viscerale, ravvicinato e brutale. Il trailer mostra combattimenti fisici potenziati dalla telecinesi, dove l'impatto dei colpi è tangibile. Remedy ha descritto il gioco come un Action RPG, suggerendo la presenza di alberi delle abilità più complessi, statistiche, loot o equipaggiamento modificabile, segnando un distacco netto dall'azione arcade del predecessore.

Il secondo colpo di scena è narrativo. La protagonista non sarà più Jesse (che fine ha fatto il Direttore?), ma suo fratello Dylan Faden. Conosciuto come il "Candidato P6" e lasciato in uno stato di coma (ma cosciente nel piano astrale) alla fine del primo capitolo, Dylan rappresenta una scelta affascinante e pericolosa. Essendo stato a lungo corrotto dall'Hiss, i suoi poteri potrebbero essere più instabili, oscuri e violenti rispetto a quelli di Jesse, il che spiegherebbe perfettamente il cambio di gameplay verso uno stile più aggressivo e caotico.

Il sottotitolo Resonant (Risonante) è tutto un programma. Nell'universo di Control, la "risonanza" è la natura stessa delle entità extra-dimensionali come l'Hiss e Polaris (Edron). Questo potrebbe suggerire che la trama ruoterà attorno alla natura stessa di queste frequenze, forse esplorando il legame simbiotico – o parassitario – che Dylan ha sviluppato con esse durante la sua prigionia.

L'uscita è fissata per il 2026 su PC e console next-gen. Remedy ha dimostrato ancora una volta di non volersi adagiare sugli allori: Control: Resonant non sarà un semplice "more of the same", ma una reinvenzione totale del New Weird videoludico.