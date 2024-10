Controller Luna wireless a un prezzo SHOCK! (-25€)

Il controller Luna wireless, progettato specificamente per offrire la migliore esperienza su Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon, è attualmente in offerta su Amazon a soli 44€ rispetto al prezzo originale di 69€. Questo significa un risparmio del 36%! Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, da PC e Mac a Fire TV e tablet Fire, passando per iPhone, iPad e dispositivi Android, questo controller vi permette di passare facilmente da uno schermo all'altro senza interrompere il gioco. Approfittate ora di questa offerta per migliorare significativamente la vostra esperienza di gioco su Luna.

Controller Luna wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Controller Luna wireless è perfettamente adatto per gli appassionati di cloud gaming che desiderano un'esperienza fluida e versatile. Grazie alla sua compatibilità estesa, è ideale per chi possiede diversi dispositivi e cerca un controller in grado di passare facilmente da uno schermo all'altro senza interruzioni. Se vi considerate giocatori multi-piattaforma, che alternano tra PC Windows, Mac, tablet Fire e dispositivi Android, o persino smart TV Samsung e LG, troverete nel Controller Luna wireless il compagno di gioco perfetto. La connessione diretta ai server di gioco di Amazon attraverso la tecnologia Cloud Direct vi assicurerà una latenza minima, migliorando notevolmente la qualità del vostro gioco online.

Inoltre, il Controller Luna wireless si dimostra essenziale per chi non vuole compromessi in termini di performance e comfort. Non da meno, offre levette analogiche sfalsate, tasti azione reattivi e grilletti precisi, garantendo una risposta tattile immediata e un controllo del gioco senza paragoni. La connettività Wi-Fi dual-band e Bluetooth Low Energy 5.0 assicura una compatibilità estesa e opzioni di collegamento flessibili.

Disponibile al prezzo scontato di 44€, rispetto al prezzo originale di 69€, il Controller Luna wireless è un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi che cercano un controller versatile, reattivo e comodo da usare su più piattaforme. La sua compatibilità estesa, le diverse opzioni di connettività e l'ergonomia avanzata lo rendono un acquisto altamente raccomandato per un'esperienza di cloud gaming senza pari.

Vedi offerta su Amazon