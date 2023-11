Migliori controller economici (novembre 2023)

I controller sono la base per qualsiasi videogiocatore, soprattutto se la vostra piattaforma prediletta è la console. Senza un pad, ovviamente, è impossibile giocare, e quando arriva il momento di comprarne uno nuovo è sempre un dramma. I controller originali, infatti, costano non poco, e, a prescindere che abbiate rotto il vostro o vi serva per giocare insieme agli amici, se state pensando di risparmiare abbiamo buone notizie per voi: sul mercato esistono svariati controller economici, capaci di eseguire perfettamente il loro mestiere e, al contempo, che vi permettono di risparmiare qualche soldo.

Nell'aggiornamento di novembre 2023 non abbiamo aggiunto prodotti alla lista, bensì abbiamo aggiornato tutti i link, così da assicurarci sempre di rimandarvi agli store con le offerte più conveninenti del momento.

Abbiamo pensato, dunque, di stilare per voi la lista di quelli che sono i migliori controller economici sul mercato, qualsiasi sia la vostra piattaforma di gioco preferita. Abbiamo scelto questi pad non solo, ovviamente, in base al prezzo, ma anche alla qualità e al design, cosicché abbiate al certezza di star acquistando non solo un prodotto compatibile con la vostra piattaforma, ma anche in grado di offrirvi prestazioni ottime.

Prima di immergerci nei migliori controller economici acquistabili al giorno d’oggi, ci teniamo a sottolinearvi anche quelle che sono le nostre guide all’acquisto dedicate alle cuffie gaming wireless e alle sedie da gaming economiche, per avere una postazione sempre al top.

Come scegliere i migliori controller economici?

Quando ci si ritrova a comprare un controller economico bisogna avere ben chiaro in mente come ci si ritroverà molto probabilmente tra le mani dopo l'acquisto un prodotto sì valido, ma che comunque non riesce a raggiungere la medesima qualità dei controller standard per le varie piattaforme di gioco. Proprio per questo motivo è cosa buona e giusta informarsi al massimo, in modo tale da ottenere il rapporto qualità/prezzo il più alto possibile. Inoltre, se volete avere delle informazioni più esaustive su come scegliere il controller perfetto per voi, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato.

Quali sono i migliori controller economici?

Uno dei primi aspetti da controllare è sicuramente quello relativo al brand di un controller. Quando andiamo a scegliere un secondo pad o anche un qualsiasi tipo di accessorio e non vogliamo rivolgervi alle offerte dei produttori come Sony o Microsoft, è sempre bene considerare la marca che si sta andando ad acquistare. Al di là delle recensioni, pochissimi produttori dispongono della licenza per la produzione di un controller, quindi prima di effettuare un acquisto è sempre bene controllare che l'azienda abbia una licenza per la produzione di accessori, come per esempio Nacon e PowerA. 8BitDo, invece, rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato, con controller che richiamano l'epoca NES e SNES, mai dimenticata dai giocatori più "anziani".

Tipologia di connessione

Una delle principali cose da tenere in considerazione prima di acquistare un controller economico è quello relativo alla tipologia di connessione. Wireless o cablata: entrambe hanno i propri pro e contro, ma è bene considerare come la prima sia più difficile da trovare in un prodotto a prezzo ridotto e di come senza una adeguata qualità la connessione senza fili rischi di "regalare" qualche brutto scherzo di troppo. Da non dimenticare è poi come un controller wireless necessiti di tanto in tanto di essere ricaricato. Nel caso vogliate un controller economico wireless , insomma, leggete con ancor più attenzione le varie recensioni.

Ergonomia

Che cos'è un controller? Un dispositivo che saremo chiamati ad usare anche per più ore ininterrottamente. Attenzione dunque all'ergonomia. Evitare piccoli fastidi durante e dopo l'utilizzo deve infatti essere una priorità ed è proprio per questo motivo che abbiamo incluso in questa lista dei migliori controller economici sul mercato solo device dotati di una buona ergonomia. Questo significa che sarete in grado di giocare per ore, in totale comodità, senza risentire del peso del controller o di dolori alle mani dovute a un pessimo form factor.

Compatibilità

La compatibilità dei vari controller economici non è poi un aspetto da sottovalutare. Nonostante certi prodotti vengono commercializzati solo per determinate piattaforme di gioco, essi risultano alla prova dei fatti compatibili anche con altre e, quasi sempre, anche con PC. Un'occhiata più approfondita alle descrizioni e ai feedback degli utenti potrebbe quindi farvi risparmiare diversi euro.

Disposizione analogici

Pur essendo dispositivi volti a farci giocare, ogni controller è diverso e da anni la community videoludica discute della disposizione degli analogici su un controller. Meglio disposti simmetricamente, come ad esempio nel DualSense di PS5, o asimmetricamente, come da tradizione Xbox? Una risposta perfetta per tutti purtroppo non c'è e proprio per questo motivo abbiamo deciso con i prodotti consigliati in questa lista di andare a soddisfare quanti più palati possibili.

Quanto costa un controller?

Un altro aspetto importante riguarda il prezzo del controller. Normalmente un controller con il filo costa meno rispetto a quelli wireless. Tutto dipende da quanto si ha intenzione di spendere su una periferica che a conti fatti sarà sicuramente d'aiuto in situazioni d'emergenza ma non verrà utilizzata in maniera costante. Se preferite giocare senza fili allora la spesa da affrontare sarà sicuramente maggiore. In base ai vostri gusti, l'ideale sarebbe spendere dai 29,99 Euro in su per un buon controller cablato, mentre con una ventina di Euro in più si possono già trovare buone offerte sui controller wireless. Attenzione anche a eventuali edizioni limited o con la classica dicitura "pro": in quel caso il prezzo sale vertiginosamente.