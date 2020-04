Coronavirus: Rockstar donerà il 5% degli incassi di GTA e Red Dead Online

Alle innumerevoli donazioni organizzate per andare incontro all’emergenza coronavirus, si aggiunge anche l’iniziativa benefica di Rockstar Games. La casa di sviluppo americana ha annunciato che donerà circa il 5% degli incassi ottenuti da GTA Online e Red Dead Online per fare la sua parte nel contrasto della pandemia.

L’iniziativa è stata annunciata tramite un comunicato rilanciato successivamente su twitter, nel quale l’azienda si dice dispiaciuta per tutta la gente che sta attraversando una grave fase di crisi economica. Nello specifico vengono citate le piccole attività che hanno chiuso i battenti, ma anche chi non ha la possibilità di accedere al programma di supporto del governo.

Rockstar Games and COVID-19 Relief pic.twitter.com/9j6NrtcrFN — Rockstar Games (@RockstarGames) April 1, 2020

Di seguito vi riportiamo l’intera traduzione del comunicato ufficiale:

“La comunità di Rockstar Games è al centro di tutto ciò che facciamo. Amiamo da sempre osservare i nostri giocatori immersi nell’esplorazione dei nostri mondi virtuali e connessi ad altri nell’ambito di una squadra. Mentre i nostri team affrontano questi momenti difficili, stiamo guardando con attenzione a quanto sta accadendo in Nord America, Regno Unito, India e oltre. Le piccole attività hanno chiuso i battenti, e le comunità che non hanno la possibilità di accedere al supporto del governo si trovano in grande difficoltà. La strada che abbiamo davanti sarà piena di ostacoli e vogliamo dare una mano come possiamo.”

“A partire dal 1 aprile e sino alla fine del mese di maggio, il 5% delle entrate derivanti dagli acquisti effettuati nei nostri giochi online, GTA Online e Red Dead Online, verrà donato per sostenere le misure di soccorso COVID 19. Questi fondi verranno quindi utilizzati per aiutare le varie comunità locali e tutte le attività in grave difficoltà economica a causa dell’impatto della pandemia, e sia supportando alcune delle formidabili organizzazioni che in questo momento sono in prima linea nell’aiutare le vittime di questa crisi”.