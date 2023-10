Avete Windows 7/8? Allora dite addio a GTA Online

Avete Windows 7/8 e giocate a GTA Online? Allora sappiate che non potrete più farlo a partire dal 2024. Questa scelta giunge a seguito della decisione di Microsoft di interrompere ufficialmente il supporto per le versioni Windows precedenti, una mossa che ha portato a una serie di conseguenze per chi ama videogiocare su PC.

Di seguito, ecco la dichiarazione ufficiale presente sul sito:

"Alla luce della fine del supporto di Microsoft per i sistemi operativi Windows 7 e Windows 8, Rockstar Games smetterà di supportarli ufficialmente a partire dal 30 gennaio 2024. Per prevenire future interruzioni del servizio e assicurarvi un continuo accesso alle ultime feature sulla piattaforma, raccomandiamo agli utenti Windows 7 e Windows 8 di fare un aggiornamento a un sistema operativo supportato il prima possibile."

In altre parole, Rockstar Games sta chiaramente indicando che, presto, gli utenti che ancora si affidano a questi sistemi operativi non potranno più godere di GTA Online, a meno che non decidano di effettuare l'aggiornamento a una versione supportata di Windows.

Questa decisione segue quanto annunciato da Steam qualche tempo fa: il noto store Valve aveva dichiarato che, a partire dal 2024, non avrebbe più supportato le versioni di Windows 7 e Windows 8.

È arrivato quindi il momento di abbandonare i nostri vecchi OS. Anche perché, secondo le parole di Rockstar, questa decisione potrebbe interessare non solo la modalità multiplayer di GTA Online, ma tutti i titoli sviluppati dallo studio. Quindi, per non perdere l'accesso ai futuri aggiornamenti e nuove funzionalità, l'aggiornamento del sistema operativo è la strada corretta da percorrere.