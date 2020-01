PS Plus: Crash Bandicoot è uno dei giochi di febbraio 2020?

Come ogni fine mese, i giocatori PlayStation 4 sono in attesa dell’annuncio dei nuovi giochi gratis per PS Plus. Il primo martedì di ogni mese, infatti, vengono resi disponibili i nuovi titoli e quelli precedenti vengono sostituiti. Chi sono i nuovi prescelti per il servizio di Sony? La risposta ufficiale ancora manca, ma un suggerimento di PlayStation Spagna potrebbe aver svelato che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarà uno dei due titoli.

Non si tratta nemmeno di un riferimento velato visto che, dopo aver scritto “uno fa parte di una saga molto conosciuta“, ha pubblicato una gif di Crash Bandicoot. A dirla tutta, è un riferimento talmente diretto che pare strano che PlayStation abbia “spoilerato” uno dei due giochi in questo modo. Se così fosse, in ogni caso, non ne saremmo affatto dispiaciuti visto che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è un gioco di qualità.

Sono molti i fan PlayStation che sono cresciuti con le avventure di Crash tra le mani e il ritorno della saga grazie al lavoro di Activision è stato molto gradito. Ricordiamo inoltre che è anche disponibile Crash Team Racing Nitro-Fueled, remake del gioco di kart uscito nel 1999 su PlayStation.

Questa ovviamente è solo una speculazione e per ora non è una conferma ufficiale. Inoltre, questo non ci dice nulla sul secondo gioco PS Plus che sarà incluso nell’abbonamento per PlayStation 4. Per ora non possiamo fare altro se non attendere: di norma Sony svela i nuovi giochi entro il giovedì precedente al primo martedì del nuovo mese; ovvero, domani dovremmo scoprire i veri giochi per PS Plus, se non già oggi. Quali sono le vostre speranze? Crash vi interessa oppure preferireste altro?