Prezzo PICCOLISSIMO su Crash Bandicoot N. Sane Trilogy! Costa meno di 25€

Durante questa ultima giornata di Offerte di Primavera Amazon troviamo la versione per PS4 di Crash Bandicoot N.Sane Trilogy in promozione a soli 24,90€, con un risparmio del 10% sul prezzo di listino originario di 27,59€. Questa raccolta di 3 giochi è arricchita da due livelli bonus (Stormy Ascent e Future Tense) e vi proietterà in un'indimenticabile avventura insieme al vostro marsupiale preferito. Non perdete questa occasione di rivivere i momenti più emozionanti dei giochi che hanno fatto la storia, ora rimasterizzati in HD Questo titolo è imperdibile per tutti i fan dei platform e per chi non vede l'ora di tuffarsi nuovamente nell'era dorata di Crash Bandicoot, tutto con una qualità visiva e una giocabilità migliorate.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, chi dovrebbe acquistarlo?

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy è il gioco ideale per i fan di vecchia data del marsupiale più famoso del mondo dei videogiochi e per chi desidere avventurarsi in una storia nostalgica e familiare. Questa collezione è perfetta per chi cerca cerca un gameplay classico ma non vuole rinunciare alla qualità grafica e sonora dei titoli attuali. La grafica rimasterizzata in HD e le tracce musicali rimodernate portano in vita il mondo di Crash con una vivacità e un dettaglio che incanteranno sia i veterani che chi si approccia al franchise per la prima volta.

Gli appassionati del genere platform troveranno in Crash Bandicoot N.Sane Trilogy per PS4 ore e ore di divertimento assicurato grazie anche ai due livelli bonus inclusi, che arricchiscono ulteriormente i contenuti del gioco.

Tutti e tre i giochi originali, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 3, sono stati rimasterizzati in HD, regalando una grafica vivida e dettagliata che fa risaltare lo stile iconico dei personaggi. Il gameplay è lo stesso di sempre, ma con controlli più fluidi che migliorano l'esperienza di gioco. La colonna sonora rimasterizzata contribuisce a creare un'atmosfera coinvolgente, rendendo ogni livello ancora più memorabile.

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy offre l'opportunità di tornare al passato con comandi migliorati e una grafica rimodernata. Per soli 24,90€, i fan di Crash Bandicoot e chiunque sia in cerca di un'avventura platform di alta qualità su PS4 troverà pane per i suoi denti. Non perdete l'occasione di rivivere i momenti iconici di Crash, finalmente in HD!

