Crash Team Racing Remake: tanti rumor in previsione dei The Game Awards 2018

Nel corso degli ultimi due anni, Activision ha lavorato con perizia nei confronti di due vecchi franchise: ovviamente parliamo di Crash e Spyro. Il primo è risorto nel 2017 grazie alla Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, mentre il remake del draghetto viola è arrivo poco tempo fa (e ovviamente l’abbiamo recensito per voi).

Ora, sembrerebbe nuovamente il turno di Crash tramite il remake di Crash Team Racing, ovvero il gioco di kart del 1999. Questa speculazione è nata quando Hollie Bennett, una presentatrice di PlayStation Access, ha postato un’immagine su Twitter. Come potete vedere qui sotto, mostra due dadi di peluche con un cartellino che riporta: “Scivolando verso i The Game Awards il 6/12”.

So….uh….these just arrived at my house.

Any ideas? 😂🤔 pic.twitter.com/x0MRYihWvg — Hollie Bennett (@HollieB) December 4, 2018

Ovviamente molti hanno pensato a Crash Team Racing. Per iniziare, questa situazione ricorda molto l’uovo viola consegnato a varie testate mondiali prima dell’annuncio di Spyro Reignited Trilogy. Il colore arancione dei dadi, tipica decorazione da automobile, fa pensare a Crash e il termine “sliding” (scivolare) richiama l’enfasi dell’opera sul drifting delle gare di kart.

A questo segue il recente report di Eurogamer il quale afferma che Activision annuncerà Crash Team Racing ai The Game Awards, domani. Ovviamente la casa madre di Call of Duty non ha rilasciato commenti in merito. Chiaramente due indizi non fanno una prova, poco conta se in verità sono quattro. Tutto questo è da categorizzare come rumor: in ogni caso, manca poco al gala videoludico. Vi incuriosisce l’idea di un remake di Crash Team Racing?