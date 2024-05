Il rarissimo Super Nintendo da 2 milioni di dollari è stato rimosso dalla vendita

Le ragioni di tale cancellazione non sono state comunicate a nessuno dei partecipanti all'asta e provando ad accedere alla pagina dedicata , non solo appare un messaggio che indica il rifiuto del venditore ad accettare offerte, ma viene indicato un prezzo molto più basso di quello raggiunto dall'asta nei giorni precedenti alla chiusura.

Con quasi 600 proposte fatte, partendo dal modesto prezzo iniziale di 5.000 yen, il rarissimo prototipo di Super Nintendo aveva velocemente raggiunto il prezzo incredibile di 300 milioni di yen, equivalenti a circa due milioni di dollari.

In un contesto differente si potrebbe pensare che uno dei tanti contendenti abbia fatto un'offerta privata, e definitiva, per chiudere l'asta, o che il proprietario, visto la crescita incredibile del prezzo, abbia deciso di venderlo all'asta tramite canali differenti e più autorevoli, ma il fatto che sia ancora presente sul sito originario, a un prezzo indicativo di 1.500,001 yen e con un'asta che non risulta cancellata, o terminata, ma solamente chiusa, potrebbe indicare che l'enorme balzo del prezzo fosse indotto dallo stesso venditore (una pratica molto comune nelle aste online) e che l'asta sia stata fermata per aver generato dei sospetti.dei dubbi.

In effetti, se si pensa che nel 2020 il prototipo del PlayStation SNES era stato battuto all'asta per 360.000 dollari e che un Dev Kit del Super Nintendo, chiamato Emulator-SE, fu venduto, sempre all'asta, per 20.000 dollari, qualche dubbio sulla legittimità delle offerte può sorgere.