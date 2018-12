Cross-Play tra Xbox One e Steam? Alcuni rumor dicono che ci si sta lavorando

Il Cross-Play è sempre amico del videogiocatore. Poter avere accesso a una comunità più ampia e variegata di alleati o avversari non è mai un male. Più passa il tempo, infatti, più sono le opere a supportare questa possibilità. Anche grandi aziende come Sony stanno cedendo, per quanto con molta lentezza, alle richieste dei giocatori.

Tramite un nuovo update rilasciato su Steam Beta, siamo spinti a pensare che siano in fase di costruzione delle funzionalità cross-play per Xbox One. Uno dei file nel Steam Open Source Multiplayer Matchmaking menziona una “parificazione” con i giochi Xbox. Già ora molti giochi Xbox One e PlayStation 4 propongono funzioni cross-play con giochi PC, ma in questo caso si tratterebbe di un’opzione integrata direttamente in Steam.

Non si tratta ovviamente di nulla di concreto e confermato, quindi dobbiamo considerare queste informazioni come puri rumor. Al tempo stesso, però, si tratta di una prospettiva intrigante. Voi cosa ne pensate? Lo ritenete possibile?