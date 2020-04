Crysis Remastered: requisiti minimi e raccomandati svelati in anticipo

Ci gira Crysis? è stato, fino a pochi giorni fa, un amatissimo meme mondiale. L’opera di Crytek, all’uscita, aveva sconvolto i videogiocatori per la sua qualità visiva e le grandi richieste in termini di requisiti minimi e requisiti raccomandati. La domanda ora è: sarà lo stesso anche con Crysis Remastered? Non possiamo rispondere in modo ufficiale, ma possiamo cominciare a dare una sbirciata a quelli che potrebbero essere i requisiti del gioco, svelati in anticipo.

Crysis Remastered, infatti, non si è ancora realmente mostrato, almeno non per quanto riguarda scene di gameplay vere e proprie, e non sono stati svelati i requisiti di sistema minimi e i requisiti di sistema raccomandati della versione PC. Vari portali, come System Requirements Lab, hanno pero segnalato tali informazioni. Vediamo assieme quanto è stato svelato.

Requisiti minimi di Crysis Remastered:

Sistema Operativo: Windows 7 64bit

Processore: Intel Core i5-4590 3.3GHz / AMD Ryzen R3 1200

Memoria RAM: 8 GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti / AMD Radeon R9 370

Hard Disk: 20 GB di spazio su disco

Requisiti raccomandati di Crysis Remastered:

Sistema Operativo: Windows 10 64bit

Processore: Intel Core i5-6500 3.2GHz / AMD Ryzen R5 1400

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

Memoria RAM: 12 GB

Hard Disk: 20 GB di spazio su disco

Ripetiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e, pur essendo credibili, potrebbe anche trattarsi di una semplice supposizione. Per ora non possiamo fare molto se non prendere atto di quanto segnalato. In attesa di conferme o smentite ufficiali da parte del team di sviluppo, diteci, cosa ne pensate? Crysis Remastared girerebbe sul vostro PC, se questi fosse effettivamente i requisiti minimi e raccomandanti?

Vi ricordiamo infine che il gioco sarà disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, oltre che su PC.