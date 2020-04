Giochi Xbox One a 40 euro o meno | Aprile 2020

A venire in nostro soccorso in questo periodo in cui siamo obbligati a rimanere a casa il più possibile sono fortunatamente i videogiochi, una passione tanto assuefacente quanto ahimè costosa. Fortunatamente ci sono diversi titoli validi disponibili ad un prezzo decisamente abbordabile e, dopo avervi parlato dei migliori giochi Xbox One acquistabili a meno di venti euro, abbiamo deciso di alzare la posta e scovare per voi i migliori giochi Xbox One a 40 euro o meno ora come ora disponibili sul mercato. Una ricerca decisamente fruttuosa, che ci ha portato a stilare la corposa lista che potete trovare comodamente qui sotto.

Nel caso in cui siate alla ricerca di qualche offerta per PS4 potete trovare i migliori giochi PS4 acquistabili a meno di venti euro e i migliori giochi PS4 a 40 euro o meno sul mercato direttamente nei nostri articoli dedicati. Non indugiamo però più oltre e gettiamoci subito nella nostra carrellata dei migliori giochi Xbox One a 40 euro o meno acquistabili ora come ora.

Giochi Xbox One a 40 euro o meno

GTA 5 Premium Edition

Nonostante i rumor su un attesissimo GTA 6 siano sempre più frequenti e ricorrenti il quinto capitolo della celebre saga continua a macinare successi su successi, allargando sempre di più ogni giorno che passa la sua già di per sé impressionante base utenti. Innegabile, del resto, l’abnorme qualità alla base di GTA 5, con il titolo di Rockstar Games che è riuscito ad imporsi come una vera e propria pietra miliare sia per quando riguarda il gioco in singolo che il multiplayer. A rendere il tutto più interessante è il fatto che è ora recuperabile ad un prezzo decisamente interessante l’edizione Premium del titolo, contente oltre al gioco base anche il Criminal Enterprise Starter Pack, un pacchetto contenente oltre oggetti per GTA Online dal valore complessivo di oltre 10 milioni di dollari e un milione all’interno del nostro conto virtuale. Un boost decisamente notevole, in grado di farci iniziare col botto questa avventura in uno dei migliori giochi per Xbox One a 40 euro o meno.

FIFA 20

Lo sappiamo, l’ultimo capitolo della saga sportiva di Electronic Arts ve lo abbiamo proposto anche nella nostra raccolta dei migliori titoli disponibili per PS4 a meno di 40 euro, ma si è rivelato impossibile non inserire FIFA 20 anche in questa lunga carrellata di giochi Xbox One a 40 euro o meno ad oggi disponibili sul mercato. Troppo elevato infatti il peso specifico di un’opera che ogni anno riesce ad imporsi come uno dei titoli più venduti su ogni piattaforma di gioco, complice un gameplay solido e collaudato a cui ogni anno si vanno ad aggiungere sempre elementi di grande interesse. A rimpinguare l’offerta sul piano contenutistico è stata questa volta l’inedita modalità Volta, ossia una graditissima riproposizione del calcio di strada. Un titolo imprescindibile per schiere di appassionati, ora disponibile ad un prezzo decisamente irresistibile.

Gears 5

Dopo aver preso in mano con il quarto capitolo la leggendaria saga creata da Epic Games The Coalition ha deciso con Gears 5 di regalarci un vero e proprio capolavoro, un’opera capace di riportare nel firmamento dei titoli più significativi il celeberrimo tps. Dopo un titolo assolutamente valido ma fin troppo conservativo The Coalition ha infatti deciso di spiegare le ali, dotando Gears 5 di un più ampio respiro e regalandoci un titolo dotato della stessa epicità di sempre. L’ultimo episodio dell’ormai lunghissima guerra tra COG e locuste merita sicuramente più di un’occasione, soprattutto ora che è disponibile ad un prezzo assolutamente interessante. Uno dei migliori giochi per Xbox One a 40 euro o meno ad oggi sul mercato.

Need For Speed Heat

Dopo qualche anno sottotono Need For Speed, la celebre saga di racing game di Electronic Arts, è riuscita a tornare in carreggiata, proponendoci dei titoli degni di nota e di riportare nuovamente in auge una delle serie più amate dagli amanti del tuning e non solo. Need For Speed Heat, nonostante qualche piccolo problema che lo inibisce dall’essere un titolo indimenticabile, riesce infatti ad imporsi come un ottimo capitolo della serie, complice un sistema di editing del proprio veicolo colmo di possibilità di personalizzazione. La trama, per quanto per molti possa non essere cruciale in un titolo del genere, riesce poi a stupire e il grande parco vetture completa un buonissimo quadro complessivo, consacrando Need For Speed Heat come uno dei migliori giochi Xbox One a 40 euro o meno ad oggi disponibili sul mercato.

Ori and the Will of the Wisps

Magia e poesia: se dovessimo usare solamente due parole per definire Ori and the Will of the Wisps molto probabilmente useremo proprio queste. L’ultimo titolo di Moon Studios è infatti un’opera incredibile, toccante e assolutamente imperdibile per tutti gli amanti dei meitroidvania. Era praticamente impossibile migliorare il già validissimo primo episodio della serie, ma con Ori and the Will of the Wisps Moon Studios è riuscita incredibilmente a superarsi, regalandoci già a marzo un titolo che si candida prepotentemente come una delle esperienze più riuscite dell’anno. Se avete voglia di farvi travolgere da un racconto emozionante, farvi ammaliare da un gameplay assuefacente e un impianto artistico di primissimo ordine non aspettate oltre e gettatevi subito nel magico mondo di Ori and the will of the Wisps. A mani bassissime uno dei migliori giochi Xbox One a 40 euro o meno acquistabili al giorno d’oggi.

Star Wars Jedi: Fallen Order

“Star Wars Jedi: Fallen Order è stata una piacevolissima sorpresa, un action appagante per quanto riguarda il gameplay, capace di tenere incollato allo schermo per ore senza patire alcuna fatica”: così abbiamo definito nella nostra recensione l’ultima fatica di Respawn Entertainment, i creatori anche dei due Titanfall e di Apex Legends. Certo, forse per quanto riguarda la sinossi si poteva fare qualcosa di più, ma alla fine dei conti la software house di Vince Zampella è riuscita a tirare fuori con Star Wars Jedi: Fallen Order uno dei titoli più intriganti ed interessanti degli ultimi mesi del 2019, un’opera capace di rapire l’attenzione non solo dei tantissimi appassionati della celebre saga fantascientifica creata da George Lucas, ma anche di tutti gli amanti degli action game.

Sekiro: Shadows Die Twice

Uno dei migliori titoli dello scorso anno, se non probabilmente il migliore: basterebbe sicuramente questo per convincervi dell’acquisto di Sekiro: Shadows Die Twice, opera magna di From Software che è riuscita a conquistare miriadi di fan sublimando la filosofia alla base dei souls-like e infondendola di un dinamismo tanto inaspettato quanto dannatamente efficace. Trovare un punto debole in Sekiro: Shadows Die Twice è infatti assolutamente arduo e chiunque ami gli action troverà in questo titolo un qualcosa di incredibile, un’opera capace di toccare corde fino ad ora difficilmente lambite e di appagare come pochi altri videogiochi. Sekiro: Shadows Die Twice è senza ombra di dubbio alcuno uno dei migliori giochi Xbox One a 40 euro o meno ora come ora disponibile sul mercato.