Non è la prima volta che parliamo della Crysis Remastered Trilogy e della sua uscita, specialmente quando i fan storici di questa serie hanno continuato a supportarne le dinamiche, dimostrando un interessamento che ancora continua nel corso degli anni. Finalmente, dal 17 novembre, anche tutti gli appassionati che usufruiscono principalmente di Steam per i loro acquisti, avranno la possibilità di acquistare la Crysis Remastered Trilogy dal loro store preferito.

Crysis remastered

Ovviamente non si tratta della prima pubblicazione di questa particolare trilogia targata Crytek, anche perché la raccolta dei 3 capitoli di Crysis era stata già pubblicata tempo fa su PlayStation, Switch e PC. Il punto è che su quest’ultimo la Crysis Remastered Trilogy era acquistabile soltanto da Epic Games Store, pur con il primo capitolo già presente su Steam.

Da novembre, quindi, gli appassionati avranno la possibilità di scaricare tutti e tre i capitoli della saga insieme direttamente dallo store suddetto, senza dover necessariamente scaricarli altrove o giocare su altre piattaforme, ricordando che all’interno del pacchetto Steam si avrà la possibilità di accedere a varie modifiche e miglioramenti per le rispettive campagne single player. Tra questi abbiamo miglioramenti delle prestazioni in generale dal punto di vista strutturale, illuminazione migliorata con alta definizione e supporto per il ray tracing, oltre a personaggi, armi e ambienti visivamente migliorati.

Un’esperienza che cerca di migliorarsi dunque, riproponendo qualcosa che gli appassionati adorano in una chiave estetica e prestante del tutto nuova con cui fare i conti. Certamente le migliorie apportate avranno un impatto diverso da “macchina a macchina”, con un lavoro che mira al massimo delle possibilità tecniche su PC. Parlando di prezzi su Steam, eurogamer ha riportato che il lancio della Crysis Remastered Trilogy vedrà uno sconto del 40% per sette giorni dopo il suo rilascio il 17 novembre, con un ulteriore sconto del 55% per la prima settimana per coloro che possiedono il primo Crysis Remastered su Steam.