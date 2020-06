Cyberpunk 2077: retrocompatibilità confermata su PS5

Dopo l’annuncio del secondo rinvio avvenuto ieri sera, Cyberpunk 2077 rimane comunque sotto i riflettori e CD Projekt RED ha tenuto a rilasciare un nuovo aggiornamento sui piani post lancio del gioco. Se ne era già chiacchierato abbastanza nel corso degli ultimi mesi ed oggi è arrivata la conferma ufficiale; il prossimo grande GDR dei creatori della saga videoludica di The Witcher sarà pienamente retrocompatibile con le console next gen PS5 e Xbox Series X.

Il tutto è stato dichiarato dal team di sviluppo tramite un post sul proprio account Twitter, all’interno del quale è stato affermato quanto segue. “Siamo felici di confermare che Cyberpunk 2077 sarà retrocompatibile con entrambe le console di nuova generazione! La tua copia del gioco per PS4 funzionerà su PS5 il giorno del lancio della prossima console Sony e chiunque acquisti il gioco su Xbox One sarà in grado di riprodurlo anche su Xbox Series X a partire dal lancio della console Microsoft!”

We are happy to confirm that Cyberpunk 2077 will be backwards compatible with both next-gen consoles! Your PS4 copy of the game will work on PS5 on launch day. Anyone who buys the game on Xbox One will be able to play their copy on Xbox Series X when the console launches too! — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 19, 2020

Le novità però non sono affatto finite qua, dato che CD Projekt RED ha successivamente detto che l’aggiornamento di Cyberopunk 2077 dedicato alla next gen arriverà dopo il lancio di PS5 e Xbox Series X, più precisamente in un momento non ancora dichiarato durante il 2021. Infine, questo aggiornamento next gen sarà completamente gratuito per tutti i possessori di una copia del gioco.

Vi ricordiamo quindi che Cyberpunk 2077 è ora atteso per il prossimo 19 novembre. Al momento il GDR di CD Projekt RED è confermato su PlayStation 4, Xbox One e PC, dato che la data di lancio delle console di prossima generazione non è ancora stata annunciata. Cosa ne pensate di queste novità riguardanti Cyberpunk 2077? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.