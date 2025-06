La notizia in un minuto

Un utente di TikTok ha utilizzato Google Veo 3, una tecnologia AI dal costo di 250 dollari mensili, per trasformare le iconiche sequenze d'apertura di Grand Theft Auto: San Andreas in filmati che sembrano registrazioni dal vivo. Il creator veovlogsz ha ricreato le scene immaginando Carl Johnson che cammina per Los Santos con un iPhone, filmando in modalità selfie. Il risultato presenta una fedeltà impressionante all'originale, replicando con precisione aspetto, voce e comportamento dei personaggi, incluso Big Smoke. La qualità tecnica rappresenta un salto evolutivo significativo, ricreando ogni dettaglio con accuratezza quasi inquietante, dall'ambiente urbano alle espressioni facciali, creando un ibrido surreale tra esperienza videoludica e documentaristica.