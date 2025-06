La metropolitana di Londra ha involontariamente scatenato una vera e propria tempesta di speculazioni tra i fan Nintendo, quando sui tabelloni pubblicitari della Underground è apparsa una pubblicità che annunciava Metroid Prime 4: Beyond come già disponibile "ora" per l'acquisto. L'inserzione, che menziona persino l'edizione per Nintendo Switch 2, ha immediatamente fatto il giro dei social media, alimentando teorie su un possibile rilascio a sorpresa del titolo più atteso dall'universo Metroid. Tuttavia, al momento della pubblicazione di questa notizia, il gioco ovviamente non risulta ancora disponibile nell'eShop di Nintendo Switch 2, suggerendo che si tratti di un errore di tempistica nella campagna pubblicitaria.

L'episodio riporta alla memoria la strategia delle shadow drop che Nintendo ha utilizzato in passato per alcuni titoli, ma chiaramente è improbabile che questo sia il caso di Metroid Prime 4. Più verosimilmente, l'agenzia pubblicitaria responsabile della campagna potrebbe aver utilizzato lo stesso template impiegato per Mario Kart World, anch'esso promosso con la dicitura "disponibile ora" sui tabelloni londinesi, oppure aver pubblicato materiale promozionale con un timing errato.

Il percorso di sviluppo di questo titolo rappresenta una delle saghe più tormentate nella storia recente di Nintendo. Annunciato inizialmente durante l'E3 2017, il progetto ha subito una brusca battuta d'arresto nel 2019, quando la casa di Kyoto ha preso la drastica decisione di riavviare completamente lo sviluppo da zero. Questa scelta, seppur dolorosa per i fan che attendevano notizie da anni, ha dimostrato l'impegno di Nintendo nel garantire standard qualitativi elevati per uno dei suoi franchise più iconici.

Il ritorno trionfale dopo anni di silenzio

Dopo un lungo periodo di rumor non confermati e assenze dalle principali manifestazioni videoludiche, Metroid Prime 4: Beyond ha finalmente fatto la sua comparsa ufficiale nel marzo di quest'anno durante un Nintendo Direct. Il titolo è stato successivamente confermato anche per la nuova console durante il Direct di aprile, dove sono stati svelati dettagli tecnici che promettono un'esperienza significativamente potenziata.

Le specifiche tecniche rivelate per l'edizione Switch 2 dimostrano che non si tratterà di una semplice conversione del gioco originale. Gli sviluppatori stanno sfruttando appieno le capacità hardware superiori della nuova console, implementando supporto per i controlli mouse e ottimizzazioni che permetteranno al gioco di raggiungere i 120 fotogrammi al secondo.

L'incident pubblicitario londinese, seppur probabilmente frutto di un errore, ha riacceso l'entusiasmo per un titolo che rappresenta una delle pietre miliari più attese dell'industria videoludica. Mentre i fan continuano a scrutare ogni segnale per individuare possibili indizi su una release imminente, Nintendo mantiene il suo caratteristico riserbo sui tempi di pubblicazione. L'unica certezza rimane la conferma che Metroid Prime 4: Beyond vedrà la luce nel corso dell'anno corrente, preparandosi a segnare un nuovo capitolo nella storia di uno dei franchise più amati di sempre.