Dark Souls Trilogy: primi segnali per un arrivo in Europa

Dark Souls Trilogy è la collection dei tre capitoli della serie, tutti disponibili sull’attuale generazione di console da quando il primo Dark Souls è stato rimasterizzato, la scorsa primavera. Questa collection, come molti sapranno, ha stranamente saltato la release nel mercato europeo. Inizialmente, infatti, la Trilogy è stata distribuita unicamente in Giappone, per poi arrivare in Nord America e tutto il resto dell’Asia.

Il publisher aveva affermato che l’Europa non avrebbe ricevuto il pacchetto dei giochi FromSoftware, perlomeno al lancio previsto per ottobre. Sicuramente per molti giocatori si è trattato di un grande dispiacere.

Be’, potrebbe essere che Bandai Namco abbiamo cambiato idea poiché la Trilogy è apparsa su Amazon, sia in quello tedesco che in quello spagnolo. In entrambi i casi è riportata come data il primo marzo: non mancherebbe quindi molto.

La collection, vi ricordiamo, contiene Dark Souls Remastered, Dark Souls 2: Scholar of the First Sin e Dark Souls 3: The Fire Fades Edition. In pratica, tutti e tre i giochi con annessi DLC. La Trilogy è disponibile per PlayStation 4 e Xbox One. Ora come ora, manca unicamente un annuncio ufficiale: ammesso che la data sia veritiera, Bandai Namco dovrebbe rilasciare una dichiarazione ben presto.