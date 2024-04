Blizzard ammette che WoW è troppo tosto per i nuovi giocatori: "Abbiamo tanto lavoro da fare"

Se non si hanno anni di esperienza su World of Warcraft, l'alpha di The War Within rappresenta uno scoglio quasi insormontabile: WoW ti sommerge immediatamente in un'infinità di incantesimi, oggetti e missioni che lasciano senza fiato cercando di comprendere tutto ciò che sta succedendo. L'esperienza per i nuovi giocatori è, infatti, talmente impegnativa che persino Blizzard è disposta ad ammetterlo, come riportato in una recente intervista con Windows Central.

Holly Longdale, vicepresidente e produttrice esecutiva, ha dichiarato: "Sappiamo di avere molto lavoro da fare per acquisire nuovi giocatori, ma finora ci eravamo concentrati sulla fidelizzazione".

E si nota: in un recente rapporto finanziario di Activision Blizzard, l'azienda ha rilevato che Dragonflight ha mantenuto più utenti iscritti a WoW rispetto alle espansioni recenti. Di solito, molti nuovi utenti iniziano a giocare, ma poi se ne vanno quando i nuovi aggiornamenti rallentano prima del rilascio della prossima espansione. Longdale ha aggiunto che Blizzard ha superato gli obiettivi di fidelizzazione, ma ha ammesso che l'acquisizione di nuovi utenti è un punto debole.

Attualmente, WoW porta i nuovi giocatori su un'isola tutorial, chiamata Exile's Reach, per insegnare loro il funzionamento delle missioni, il bottino e i dungeon. Sebbene sia rapido ed efficiente, manca del fascino delle classiche zone di partenza per ogni razza giocabile, come la foresta viola in cui iniziano gli Elfi della Notte; ogni razza, sia dell'Orda che dell'Alleanza, ha una prospettiva unica sul mondo che si apprende nelle loro missioni introduttive. Questo contesto è ciò che rende ogni personaggio parte integrante del mondo di gioco.

Longdale ha evidenziato che Blizzard deve lavorare sulla "fantasia del giocatore", cioè l'esperienza di gioco di ruolo in WoW. "C'è molto lavoro da fare in questo senso, ed è qualcosa su cui puntiamo per il futuro".

Il "futuro" sembra non includere The War Within, o almeno non si è vista alcuna evidenza di tale lavoro nell'alpha. I nuovi giocatori vengono catapultati attraverso la stessa esperienza iniziale e gettati direttamente nella trama di Dragonflight (attualmente si tratta di Battle for Azeroth).

Con funzionalità come l'aumento di livello e i Warbands - che consentono il progresso in un'espansione si applichi a tutti i personaggi - sembra che l'individualità sia a rischio di essere soppressa. Per i giocatori esperti nel contenuto finale del gioco, i personaggi di WoW si avvicinano sempre di più all'approccio di Final Fantasy 14, dove un solo personaggio può fare tutto per classi e professioni. L'ultima distinzione rimasta riguarda la razza e la classe del personaggio, e come questo influenzi il loro ruolo in Azeroth.