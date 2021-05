Days Gone PC vs PS5: grafica e prestazioni, chi vince il confronto?

Days Gone nelle ultime settimane è entrato in un vero e proprio polverone mediatico. L’opera dei ragazzi di Bend Studio rilasciato nel 2019 per PS4 pur avendo venduto abbastanza bene, non entrerebbe nei piani dell’azienda nipponica per un ipotetico sequel, visto che è nelle intenzioni di Sony di utilizzare questa importante forza lavoro per altri progetti. Sono partite quindi in rete diverse petizione da parte di molti giocatori che si sono “ribellati” a questa scelta, quindi nonostante alcune forti conferme non è ancora detto che il gioco venga definitivamente accantonato.

Nella giornata di ieri Days Gone è stato rilasciato ufficialmente per PC e già in pochissime ore gli utenti si sono divertiti confrontandolo con la sua controparte rilasciata su PS4 e successivamente con la versione PS5. Il titolo su PC è strabiliante, se sfruttato con i mezzi giusti ancora di più, ma è bello scoprire come questa sia in qualche modo superiore sotto certi versi anche alla versione PS5.

Parliamoci chiaro, le differenze non risultano così marcate, i video confronti lasciano un po’ il tempo che trovano. Ma è bello scoprire come un titolo, pensato come esclusiva, su PC funzioni davvero in modo magistrale. Vogliamo sottolineare questo perché capita spesso di vedere delle versioni decisamente insufficienti, ricorderete benissimo le accuse a Batman Arkham Knight, che ai tempi entrò in un vero vortice mediatico.

Ecco, Days Gone sembra quindi che abbia passato il test a pieni voti. La risoluzione di rendering su PC raggiunge i 2160p fissi, mentre su PS5 utilizza il checkerboard e che lo porta ad avere una risoluzione variabile. La versione PC inoltre dispone di più configurazioni modificabili come il FOV (Field of View). Vi abbiamo lasciato qui sopra il video analisi così da scoprire tutti i miglioramenti.