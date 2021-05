Days Gone su PC si mostra in tutta la sua bellezza in 4K con una RTX 3090

Days Gone nelle ultime settimane è entrato in un vero e proprio vortice mediatico. L’opera dei ragazzi di Bend Studio rilasciato nel 2019 per PS4 pur avendo venduto abbastanza bene il titolo non entrerebbe nei piani di Sony per un ipotetico sequel, visto che è nelle intenzioni della casa giapponese utilizzare questa importante forza lavoro per altri progetti. Sono partite quindi in rete diverse petizione da parte di molti giocatori che si sono “ribellati” a questa scelta, quindi nonostante alcune forti conferme non è ancora detto che il gioco venga definitivamente accantonato.

Nonostante questa triste notizia per l’ipotetico futuro di Days Gone, il titolo è pronto ad approdare su PC il prossimo 18 maggio ed in rete sono spuntati diversi interessanti video in merito. I ragazzi di GameRiot hanno postato in queste ore una serie di video della versione PC dimostrando come gira in 4K con una RTX 3090 e una RTX 2080Ti.

Il risultato, che potete vedere proprio qui di seguito, è davvero strabiliante gestendo il tutto in 4K e 60fps settato a ultra senza particolari difficoltà. Una gradita sorpresa per tutti coloro che si fossero domandati in questi mesi come sarebbe girato con dei settaggi molto alti. Insomma, se avete a disposizione una RTX 3090, potete stare certamente tranquilli, come sospettavamo del resto. A questo indirizzo invece potete vedere un video creato con una 2080 Ti, un i9-9900K e 32 GB di RAM, certamente inferiore a livello qualitativo ma comunque notevole.

Mancano pochi giorni al rilascio della versione PC di Days Gone, che potete preordinare a questo indirizzo. Lo scorso mese anche gli abbonati al servizio PS Plus hanno potuto scaricarlo gratuitamente e goderselo appieno. Il gioco, nonostante non sia clamoroso, risulta essere molto divertente con una trama che riesce a tenere incollato il giocatore. Per ogni altra novità riguardante l’opera, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.