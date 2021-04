Days Gone 2 non si farà, Bend Studio su Uncharted 5 e nuova IP?

Poche ore fa vi abbiamo anticipato un estratto di una intervista a Jason Schreier per Bloomberg in cui si vocifera un folle remake di The Last of Us oppure di lavori su eventuali Uncharted, siano essi remake o sequel. Non stupisce quindi che il proseguimento della intervista vada a prendere un team di sviluppo come Bend Studio, che ha lavorato per il buon Days Gone, tra l’altro uscito adesso tra i titoli riscattabili con il servizio PlayStation Plus.

Che il team di sviluppo dietro al titolo zombie di casa Sony sia associato in qualche modo a Naughty Dog non stupisce nessuno, va ricordato infatti che l’ottimo Uncharted L’abisso d’oro uscito per PS Vita è stato sviluppato dagli stessi autori, a cui andrebbe pensato effettivamente una sua riproposizione su console casalinghe. Inoltre quando fu annunciato il primo trailer, molti pensarono che Days Gone fosse una specie di prequel di The Last of Us, ma ha saputo benissimo riuscire ad essere qualcosa di “diverso” e fornendo a Sony una nuova IP.

Purtroppo, a quanto si dice nella intervista di Jason Schreier , pur avendo venduto abbastanza bene il titolo non meriterebbe un sequel, visto che è nelle intenzioni della casa giapponese utilizzare questa importante forza lavoro per altri progetti. Da quello che viene detto, si starebbe pensando a dei giochi sviluppati in collaborazione con Naughty Dog e la stessa Bend Studio, un titolo multiplayer ed il famoso gioco facente parte della saga di Uncharted. Questa decisione di Sony però non sarebbe piaciuta al piccolo team perché vorrebbe conservare la sua indipendenza, certi che lo sviluppo di un titolo delle avventure di Drake (o compagni) potrebbe poi portare in futuro addirittura ad una fusione tra le due software house.

PlayStation reportedly rejected plans for a sequel to Days Gone, resulting in key departures at the studio.https://t.co/GbmAukqA8t pic.twitter.com/oJLKWM1TiT — VGC (@VGC_News) April 9, 2021

Staremo a vedere in futuro se queste dichiarazioni si riveleranno vere e cosa ci aspetterà prossimamente, è probabile che Naughty Dog voglia spingersi oltre per non rimanere ancorata a quelle due IP, seppur formidabili. Pensiamo anche che la stessa Bend Studio possa dimostrare di essere una software house capace di donare a tutti noi giochi di ottimo livello, ricordiamo infatti che seppur con un nome diverso (si chiamavano Eidetic) il team dell’Oregon ci ha donato Syphon Filter, un gioco che fece la storia nel mondo degli sparatutto in terza persona in chiave Stealth.