PS4: NPD svela la classifica delle esclusive più vendute negli USA

La classifica dei giochi esclusivi PS4 più venduti negli USA riserva un piccola sorpresa: ecco cosa è stato svelato da NPD recentemente.

PS4 si dimostrata la console di punta della generazione, con quasi cento milioni di device venduti a livello mondiale (in termini di “spedite” il valore di cento milioni è già stato superato). Molte console in circolazione significa anche molti giochi venduti. Ora, l’analista Mat Piscatella di NPD ha condiviso le liste dei giochi esclusivi PS4 più venduti nei mercati USA e Canada, ovvero due tra i più grandi e rilevanti al mondo.

Vediamo subito la lista delle dieci esclusive più vendute su PS4 nei mercati di riferimento:

Marvel’s Spider-Man God of War Horizon Zero Dawn Uncharted 4: La fine di un ladro Bloodborne Days Gone inFamous: Second Son MLB 17: The Show MLB 19: The Show MLB 18: The Show

Uno dei dettagli più importanti da notare è la presenza di Days Gone sopra inFamous: Second Son. Già sapevamo che l’opera di Sony Bend aveva convinto il pubblico, pur presentando qualche difetto come segnalato in fase di recensione, ma vederlo in un buona posizione pochi mesi dopo il rilascio fa capire come il gioco sia stato ben accolto.

La cima della classifica non è una sorpresa: troviamo infatti Marvel’s Spider-Man, da tempo già l’esclusiva PS4 più venduta negli USA, seguito dai colossi God of War e Horizon Zero Dawn. La classifica ha però il tempo per cambiare ancora: non solo Days Gone potrebbe in poco tempo guadagnare qualche altra posizione, ma The Last of Us 2 potrebbe fare capolino nelle prime posizioni, visto l’entusiasmo dimostrato dal pubblico con l’ultima presentazione. Diteci, quali di questi videogame avete acquistato?