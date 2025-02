Days Gone Remastered, talmente criticato che è uno dei più preordinati

L'edizione rimasterizzata di Days Gone sta riscuotendo un inaspettato successo nelle classifiche di preordini del PlayStation Store, nonostante le critiche iniziali all'annuncio. Il gioco si posiziona tra i titoli più prenotati sia negli Stati Uniti che in Italia, superando attese uscite come il remake di Metal Gear Solid 3 (preordinabile su Amazon).

Nelle classifiche di preordini del PlayStation Store, Days Gone Remastered si trova in una posizione di rilievo, dietro solo a titoli molto attesi come Monster Hunter Wilds, Elden Ring Nightreign, WWE 2K25 e Assassin's Creed Shadows. Questo dato suggerisce un notevole interesse da parte dei giocatori, nonostante le perplessità iniziali sull'opportunità di una riedizione.

Il posizionamento di Days Gone Remastered nelle classifiche di preordini indica che esiste una significativa base di utenti interessata al titolo, indipendentemente dalle discussioni seguite all'annuncio durante il recente State of Play. Questo interesse potrebbe giustificare la decisione di Sony di proporre il gioco a 49,99 euro, con un'opzione di aggiornamento a 10 euro per chi possiede già la versione originale.

L'operazione di rimasterizzazione, presumibilmente a basso costo per Sony, potrebbe quindi rivelarsi redditizia nonostante le critiche iniziali. Il successo nei preordini suggerisce che Days Gone Remastered abbia trovato il suo mercato.

Certo, questo conferma inevitabilmente che agli utenti piace tanto criticato, ma alla fine non possono fare a meno di ritornare dove si è stati bene. Speriamo che questo esempio non crei dei presupposti (negativi) per la prossima generazione, dove PlayStation si ritroverà sostanzialmente con un monopolio dove potrà tranquillamente agire come meglio crede. E questo non è un bene.