Dead Space, il nuovo gioco ha il director di AC Valhalla?

Nelle ultime ore si è venuto a sapere che il game director di Assassin’s Creed Valhalla, Eric Baptizat, ha deciso di passare dal team di Ubisoft a quello di EA Motive. L’uomo lavorava in Ubisoft da ormai 16 anni: si era fatto un nome con capitoli della serie come Assassin’s Creed IV Black Flag e poi con Assassin’s Creed Origin, fino a ottenere il ruolo di game director per il recente Valhalla del publisher di Montreal.

Al momento non sono state specificate le motivazioni per cui Baptizat abbia deciso di entrare nella software house targata Electronic Arts, in quanto nessuno dei due publisher ha aggiunto dettagli in merito alla transizione. Secondo quanto affermato da Axios, il game director ha lasciato Ubisoft ormai da alcuni mesi, iniziando il suo lavoro presso EA Motive durante questo aprile. Inoltre, la stessa testata spiega che la sua nuova posizione lo vede come game director di un titolo non ancora annunciato, in sviluppo proprio nelle mani di EA Motive.

Ormai da molto tempo si parla di ristrutturazioni interne al team, che lo vogliono così al lavoro sul nuovo capitolo di una serie storica: molti credono che questo gioco sia proprio un Dead Space completamente inedito, sebbene si parlasse anche di Syndicate. Tuttavia, le speranze di tutti sono riposte in una nuova avventura con protagonista Isaac Clarke, con una delle saghe videoludiche più affascinanti mai realizzate.

Come segnalato da Axios, il passaggio da uno studio ad un altro di una figura così tanto importante ai fini dello sviluppo può significare solo che ci sia di mezzo un titolo davvero di grande spessore. Più che altro, è molto strano che nessuno abbia rivelato questo passaggio fino ad ora. Ricordiamo che anche gli studi di Ubisoft hanno subito una notevole riorganizzazione negli ultimi mesi. Possiamo aspettarci novità durante l’EA Play Live? Restate connessi sulle nostre pagine per scoprirlo.