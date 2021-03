EA Motive sta per riportare in vita una saga molto apprezzata?

Electronic Arts, sebbene non goda di una reputazione particolarmente positiva tra i giocatori di tutto il mondo, ha in passato pubblicato una serie di opere di grande valore. Ricordiamo come la saga di Mass Effect o di Dead Space ottennero un ottimo riscontro da parte della critica e dalla community, tutte produzioni che con il tempo sono andate a sparire – o peggio – a snaturarsi. L’abbandono di amatissime IP non ha però frenato i grandi risultati economici di EA, ad oggi tra i più alti nell’intera industria.

I giocatori di tutto il mondo continuano a chiedere incessantemente ad Electronic Arts di riportare in vita serie come quella di Dante’s Inferno, il già citato Dead Space o anche Jade Empire. Tuttavia, solo nelle ultime ore è giunta un’indiscrezione da parte di Jeff Grubbs di VentureBeat che ha affermato, durante l’ultimo episodio del suo podcast, che EA Motive potrebbe essere al lavoro su una proprietà intellettuale che farà felici i giocatori.

Sebbene queste siano tutte le informazioni da lui rivelate, noi non possiamo che cercare di indovinare quale potrebbe essere questo nuovo titolo. Secondo molti, e lo stesso Grubb, si tratta proprio di Syndicate 3, dato che molti membri del team di sviluppo della serie sono ora parte del team di EA Motive. Tuttavia, la decisione riguardante cosa e come sviluppare titoli spetta ad Electronic Arts, motivo per cui possiamo aspettarci davvero di tutto.

Muy es Sindicato 3 https://t.co/y6J0N8D5I2 — Jeff Grubb (@JeffGrubb) March 7, 2021

Sebbene Jeff Grubb sia una figura autorevole all’interno del settore, non possiamo certamente evidenziare la natura da rumor di questa indiscrezione. Grubb si è semplicemente limitato a offrire un’informazione casuale basata sul nulla, con ben pochi dettagli a riprova della sua affermazione. Proprio per questo motivo, non ci sono modi concreti per confermare o smentire l’affermazione, motivo in più per prendere questa notizia con le pinze.

Terremo certamente gli occhi aperti, dato che altri insider potrebbero eventualmente rivelare ulteriori dettagli sulla faccenda, anche nelle prossime giornate. Quale vorreste fosse questo ipotetico gioco in sviluppo da EA Motive? Volete ritornare a vestire i panni di Isaac Clarke di Dead Space o state ancora aspettando che Dante salga il Purgatorio nel sequel di Dante’s Inferno? Noi siamo curiosi di scoprire cosa bolle nella pentola marchiata EA, soprattutto dopo l’acquisizione di Codemasters.