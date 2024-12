Dead Space 4 si sarebbe potuto fare, ma EA ha bocciato l'idea

Il trio di sviluppatori chiave dietro la serie Dead Space (il remake è acquistabile su Amazon) ha proposto a Electronic Arts di realizzare un quarto capitolo, ma l'azienda ha rifiutato. Glen Schofield, Bret Robbins e Christopher Stone, rispettivamente executive producer, creative director e animation director del gioco originale, hanno incontrato i responsabili EA quest'anno per presentare l'idea.

In un'intervista con Dan Allen Gaming, Schofield ha rivelato: "Ci abbiamo provato, noi tre abbiamo provato a proporre Dead Space 4". Stone ha aggiunto: "Tutti e tre eravamo seduti lì e volevamo farlo". Tuttavia, EA ha declinato cortesemente l'offerta, affermando di non essere interessata al momento.

Secondo Stone, il rifiuto potrebbe essere dovuto all'attuale situazione di stasi del mercato videoludico. "L'industria è in un momento strano", ha commentato. "La gente è davvero esitante a correre rischi, quindi bisogna prenderla con le molle".

Ad aprile, fonti autorevoli come Jason Schreier di Bloomberg hanno riferito che la serie Dead Space è stata messa in pausa. Questo sarebbe dovuto in parte alle vendite apparentemente sotto le aspettative del remake del primo capitolo, realizzato da EA Motive e lanciato all'inizio del 2023.

Nonostante il rifiuto, gli sviluppatori originali rimangono ottimisti. Stone ha concluso: "Chissà, forse un giorno, credo che a tutti noi piacerebbe farlo". La possibilità di un Dead Space 4 resta quindi aperta, anche se al momento sembra improbabile che si concretizzi nel breve periodo.

Un vero peccato considerando la qualità del remake e di come sia rimasto uno dei titoli horror davvero capaci di divertire e intrattenere come i Resident Evil di Capcom. Speriamo che EA ci ripensi nel corso dei prossimi anni e che non butti alle ortiche una grande saga videoludica come quella di Dead Space.