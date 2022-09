Nel corso delle ultime ore, Electronic Arts ed EA Motive hanno inaugurato la pagina Steam di Dead Space Remake, svelando i requisiti parziali della versione PC, oltre che alcune informazioni in merito alla localizzazione. Come avrete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, il remake dello storico gioco di casa Visceral Games sarà completamente in italiano, incluso il doppiaggio.

Il doppiaggio di Dead Space Remake non sarà in pochissime lingue. Come riportato dalla pagina Steam, infatti, il videogioco in sviluppo presso EA Motive potrà contare sui voice over in francese, tedesco, spagnolo, cinese e polacco. Manca (curiosamente) il flag sui sottotitoli, ma presumiamo si tratti di un errore da parte di EA Motive ed Electronic Arts. Difficilmente, infatti, mancheranno i sottotitoli da tutte le versioni del gioco, anche quelle doppiate nella lingua del territorio di riferimento.

Ci sono poi ulteriori informazioni relative all’avvio del gioco. Il remake di Dead Space utilizzerà un DRM di terzi: come da tradizione per tutti i giochi di Electronic Arts presenti su Steam è infatti necessario utilizzare l’attivazione online di EA e Origin, oltre che un account EA. Per quanto riguarda invece i requisiti, al momento il team di sviluppo si è limitato a svelare CPU, RAM e sistema operativo necessari per far girare il tutto, ma manca ancora la scheda video. Sono disponibili subito qui in basso:

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Ryzen 5 2600x o Core i5 8600

Memoria: 8 GB di RAM

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Ryzen 5 5600X or Core i5 11600K

Memoria: 8 GB di RAM

Dead Space Remake sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023. Il gioco, oltre che su PC, arriverà anche su PS5, Xbox Series S e Xbox Series X. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.