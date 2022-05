Nel corso della giornata odierna, EA Motive ed Electronic Arts hanno tenuto un’altra diretta streaming dedicata a Dead Space Remake. Questa volta il team di sviluppo si è concentrato sull’aspetto artistico del gioco e di come sta utilizzando il Frostbite e l’hardware delle nuove console (PS5, Xbox Series S, Xbox Series X) e quello PC. Dettagli tecnici decisamente importante, ma che sono stati quasi oscurati da un altro annuncio decisamente importante, ovvero la data di uscita del gioco.

Come comunicato da EA Motive ed Electronic Arts, Dead Space Remake sarà lanciato ufficialmente il 27 gennaio 2023. Il titolo sarà disponibile per PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Chiaramente la macchina del marketing non comincerà molto presto. Se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli sul gioco, EA Motive ha fissato il reveal completo del rifacimento dello storico gioco in autunno. La data precisa ancora non c’è, ma Electronic Arts ci ha rassicurato che arriverà appena in tempo per Halloween.

Per quanto riguarda invece i contenuti dello streaming odierno, EA Motive si è concentrata sul settore artistico e tutto ciò che ha reso possibile la creazione del remake dello storico titolo. Nel dettaglio, la diretta ha svelato come il team di sviluppo sia attualmente al lavoro per ricostruire l’estetica originale del gioco, con miglioramenti che possono essere visibili a occhio nudo. Alcuni di questi miglioramenti, come spiegato da EA Motive, riguardano gli ambienti, i personaggi, i VFX e l’illuminazione. Il tutto, ovviamente, è stato ricostruito completamente da zero.

Tra la data di uscita e questa lunga diretta, la giornata di oggi ha portato tantissime, nuove informazioni per chi non vede l’ora di poter giocare Dead Space Remake. Restiamo ovviamente in attesa di una data per il grande reveal del gioco. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.