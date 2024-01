Dead Space: l'edizione PS5 a soli 29€! AFFARE

Se state cercando un titolo per regalarvi qualche brivido in linea con la stagione invernale, o che sia - semplicemente - un bel passatempo per queste ultime giornate di ferie, allora vi consigliamo vivamente di approfittare di questa fantastica offerta su Amazon dove, grazie ad uno sconto del 63%, avrete la possibilità di acquistare a prezzo scontato lo splendido remake di Dead Space in versione PS5, ad un prezzo tra i più bassi mai registrati, ovvero soli 29,98!€!

Dead Space Remake, chi dovrebbe acquistarlo?

Dead Space Remake è un'esperienza imperdibile per gli appassionati dei giochi survival e per chiunque voglia affrontare un autentico capolavoro del genere horror, rivisitato con maestria in questo remake la cui qualità tecnica è più che degna delle ultime uscite current gen. Parliamo, infatti, di un remake tirato su davvero ad arte, con una cura maniacale per i dettagli, ed un grande rispetto dell'opera originale, che è qui stata rimessa in piedi con una veste grafica del tutto inedita, e capace di regalare le emozioni e il brivido del gioco originale, ma con tanti poligoni in più.

Acclamato da pubblico e critica (come potrete leggere nella nostra recensione), Dead Space Remake vi farà dunque rivivere le avventure dell'ingegnere spaziale Isaac Clarke, intrappolato su di una nave spaziale alla deriva, guasta e infestata da creature mostruose, in quella che sarà un'estrema lotta per la sopravvivenza.

Un'esperienza survival, dark e intensa, esplorativa e coinvolgente che, riprendendo le redini del genere prima che virasse pesantemente verso l'azione, e che vi (ri)porterà in un'avventura all'insegna della sopravvivenza e dell'orrore, anche grazie ad una narrazione densa e ben strutturata, capace di stupire non solo grazie a qualche banale jump scare!

Ciò detto, vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata al gioco per completare il vostro acquisto, con l'invito a metterlo nel carrello quanto prima, così da evitare che l'offerta termini del tutto o che l'articolo vada esaurito.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!