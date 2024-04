Le scarse vendite di Dead Space Remake hanno decretato la cancellazione del secondo capitolo (Aggiornata)

Aggiornamento

Electronic Arts ha commentato la vicenda rilasciando una dichiarazione a IGN US:

Normalmente non commentiamo le indiscrezioni, ma questa storia non ha alcuna validità.

Smentendo, almeno per il momento, la cancellazione di Dead Space 2 Remake.

Notizia Originale

Secondo il celebre giornalista Jeff Grubb, Dead Space 2 Remake potrebbe rimanere solo un sogno che non si avvererà mai. Questo progetto tanto atteso dai fan sembra essere stato messo da parte da EA per via delle scarse vendite del suo predecessore.

EA Motive, lo studio di sviluppo dietro a Dead Space Remake, ha destato grandi aspettative nei giocatori dopo aver pubblicato il remake del primo capitolo della serie a gennaio 2023. Tuttavia, nonostante il successo del remake originale, elogiato a più riprese dalla critica e dai fan, il futuro del franchise sembra incerto.

EA non ha mia dichiarato il numero di copie vendute di Dead Space Remake ma gli analisti dichiararono a più riprese che il gioco non stesse realizzando i risultati sperati da EA

Secondo le dichiarazioni di Grubb, Dead Space 2 Remake era in fase di concepimento ed era già entrato in pre-produzione, ma ora sembra essere stato cancellato dai piani di sviluppo.

Sebbene ciò non escluda la possibilità di un futuro cambiamento di rotta, al momento non sembrano esserci segnali positivi in tal senso.

La decisione di abbandonare il progetto sarebbe stata motivata dalle scarse vendite del remake del primo Dead Space. Questo risultato deludente avrebbe convinto Electronic Arts a non investire ulteriormente nel franchise.

Tale situazione non è nuova per la serie, poiché già in passato le vendite limitate dei titoli hanno portato all'interruzione della saga originale.

La notizia ha lasciato i fan delusi, visto che in molti speravano in un ritorno trionfale della serie con il remake del secondo, e forse più famoso, capitolo della trilogia. Tuttavia, sembra che per ora il futuro di Dead Space rimanga incerto.

Nonostante la delusione per il mancato sviluppo di Dead Space 2 Remake, i giocatori possono ancora godersi il remake del primo capitolo. Resta da vedere se EA Motive deciderà di riconsiderare il progetto in futuro, ma per ora i fan devono accontentarsi e sperare per un futuro migliore per questa travagliata serie.