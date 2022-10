In queste settimane Electronic Arts sta tornando prepotentemente sulle scene. Solo qualche giorno fa abbiamo assistito ad un primissimo sguardo a Wild Hearts, la nuova IP sviluppata in collaborazione con Koe Tecmo e Omega Force, noto team che ha dato i natali alla saga di Dynasty Warriors e Toukiden. Le sorprese, però, non terminano affatto qua, con la compagnia statunitense che è pronta a mostrarci anche il primo video di gameplay dell’attesissimo remake di Dead Space. La notizia è ufficiale e ora abbiamo anche una data e un orario ben specifico.

L’annuncio relativo al ritorno sulle scene di Dead Space Remake è arrivato qualche istante fa, quando i profili social ufficiali si sono aggiornati svelando diverse informazioni fondamentali per chiunque voglia scoprire come sarà il gameplay di questo remake. Il gioco fu annunciato ormai qualche anno fa, ma finalmente stiamo iniziando a vedere sempre di più del gioco che, ricordiamo, ha già una data di uscita ed è collocata proprio all’inizio del 2023.

Il prossimo trailer ufficiale di Dead Space sarà tutto incentrato sul gameplay del remake, e potremo metterci sopra gli occhi tra pochissimo, ovvero da domani 4 ottobre a partire dalle 17:00, orario italiano. Al momento non è ancora stato chiarito quanto durerà il filmato, e nemmeno quali parti dell’iconico survival horror spaziale rivedremo con la nuova veste grafica sviluppata da EA Motive. Quel che è importante è che dopo tante chiacchiere i fan della saga potranno dare uno sguardo approfondito al gioco.

Trailer tomorrow. Tune in at 8am PT for the first official look at #DeadSpace gameplay. : https://t.co/n9sLvsOLJS pic.twitter.com/b9GEoOZfEf — Dead Space (@deadspace) October 3, 2022

Ci siamo quindi, non ci resta che pazientare qualche ora e saremo in grado di vedere in azione il remake di Dead Space. Il 2023 sarà sicuramente un anno molto pregno di esperienze horror, con questo remake della saga Eletronic Arts che farà il suo debutto non prima del prossimo 27 gennaio 2023 su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S e su PC.