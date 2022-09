Dopo essere stato annunciato ormai diverse settimane fa, finalmente quest’oggi siamo arrivati al momento di vedere in azione Wild Hearts. Questo nuovo progetto nasce da una collaborazione tra Koei Tecmo ed Electronic Arts, la quale si traduce in un nuovo titolo tripla A appartenente a una nuova IP. Del gioco abbiamo potuto vedere solo qualche artwork, ma qualche istante fa è stato rilasciato il primo trailer che ci mostra di che pasta è fatta questo nuovo progetto.

Il filmato, che è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Wild Hearts, si è aperto con una cinematica che ci ha permesso di dare una prima occhiata al fantastico mondo ispirato al Giappone feudale, ai suoi miti e alle sue tradizioni. Non mancano fasi di gameplay con giganteschi mostroni di ogni tipo, da immensi cinghiali fino a lupi glaciali e uccelli maestosi. Insomma, fin da subito sembra che questa nuove IP abbia dalla sua una più che discreta varietà, soprattutto nei gadget.

Il guerriero che impersoneremo sarà dotato di armature e armi ben affilate, ma non solo. Come possiamo vedere in una sequenza del trailer, ci saranno anche una serie di gadget che mischiano la magia a una tecnologia al momento misteriosa, grazie ai quali sarà possibile portare lo scontro verso nuove direzioni. Oltre a quella che appare come una grossa rampa da cui far partire attacchi dall’alto, si può intravedere anche un gadget a forma di martello che può fare molto male ai mostri, o una serie di balestre.

Infine ci viene mostrata la data di lancio, con questa nuova esperienza che debutterà sul mercato il prossimo 17 febbraio 2023. Purtroppo al momento non è chiaro su quali piattaforme si potrà giocare al titolo, ma siamo certi che molti nuovi dettagli verranno svelati man mano che ci avvicineremo al day one.

Wild Hearts sta venendo sviluppato dal talentuoso team di Omega Force, storico studio giapponese che nella sua lunga carriera ha dato i natali alla saga di Dynasty Warriors e una sequela di altri musou molto apprezzati. Ora il team torna sul genere degli hunting game dopo la saga di Toukiden, e quel che abbiamo potuto vedere quest’oggi mette già in mostra un progetto con grande ambizione e da tenere d’occhio a tutti i costi, soprattutto se amate questo genere di esperienze.