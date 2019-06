Death Stranding: realizzato un demake in stile PS1, ecco il video

Death Stranding è un gioco intrigante e ora ha ispirato uno Youtuber che ha realizzato un demake, ovvero un'interpretazione del gioco in stile PS1.

Death Stranding è uno dei titoli più attesi dagli appassionati di videogame. Per quanto ancora permangano dei dubbi sulle meccaniche di gioco, moltissimi sono rimasti affascinati da quanto mostrato da Kojima e da Sony. Il gioco sta già ispirando moltissimi creativi, come lo YouTuber Bearly Regal che ha realizzato un video di 5 minuti in cui reimmagina Death Stranding come un titolo PS1.

Queste “demake” è realizzato con grande perizia e ha in sé un forte sentimento nostalgico. Possiamo vedere Sam che su muove nell’ambiente seguito dalla classica telecamera fissa che si sposta a seconda della posizione del giocatore nell’ambiente. Ci sono i punti di interazione per la raccolta di oggetti, caricamenti tra aree e dialoghi a schermo con tanto di faccia pixelosa di Norman Reedus.

Si tratta di un tributo interessante e divertente da vedere. Bisogna poi considerare che per ora non è stato mostrato un gameplay unico e senza tagli, quindi non sappiamo quale sarà il ritmo delle esplorazioni e non sappiamo quale sarà il focus durante le stesse. In questo demake di Death Stranding il protagonista raccoglie delle razioni e una piastrina, oltre a trovare una scala per poter raggiungere una zona altrimenti inaccessibile.

Death Stranding sarà disponibile a partire dal 8 novembre 2019 su PlayStation 4: attualmente non sono confermate altre piattaforme ma alcuni rumor vogliono il gioco in arrivo, a un certo punto, anche su PC. Voi cosa ne pensate di questo video? Vi piacerebbe vedere altri demake di questo tipo per i giochi moderni?