Death Stranding, Hideo Kojima spiega il perché di una celebre scritta

Hideo Kojima ha finalmente svelato il significato dietro una celebre scritta presente in tutti i titoli dell'autore, Death Stranding compreso.

Nonostante non fosse presente all’E3 2019 Death Stranding è riuscito a far parlare molto di se anche durante il periodo della celebre kermesse di Los Angeles. La community infatti, estasiata dal trailer e dalla data di lancio svelati qualche settimana fa, è rimasta sull’attenti anche in questo caldo periodo, pronta ad ascoltare qualsivoglia dichiarazione del celebre game designer Hideo Kojima.

Sul proprio profilo Twitter ufficiale Hideo Kojima ha infatti recentemente soddisfatto la fame di informazioni dei suoi fan, svelando ai propri seguaci il significato dietro una celebre frase presente all’interno di ogni lavoro del celebre game designer. Esatto, stiamo parlando proprio dell’oramai iconico “A Hideo Kojima Game“.

La storia dietro tale dicitura è presto detta. Ai tempi, quando il visionario game designer cominciò a lavorare nel settore, vi erano solo 5-6 persone all’interno di ogni team. Si creava il concept dell’idea, si scriveva la trama del titolo e si disegnava la mappa di gioco su carta millimetrata. Il codice veniva poi scritto direttamente dai vari membri del team. Ai tempi Hideo Kojima si occupava sia di business management che di produzione e promozione.

Con il passare degli anni, e con il relativo irrobustimento dei team di sviluppo, il ruolo di Kojima non è però mutato, con il game designer che è rimasto coinvolto nello sviluppo di un titolo dall’inizio fino alla fine. Proprio da questa sua presenza verticale nel processo si deve quindi l’origine del celebre “A Hideo Kojima Game“.

Che ne pensate di questa notizia, siete rimasti soddisfatti dalla spiegazione data dal visionario game designer? Acquisterete Death Stranding? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!